Москва, 6 мая, 2017, 03:53 — ИА Регнум. В результате пожара в многоэтажном жилом доме на Профсоюзной улице в Москве в ночь на 6 мая пострадали девять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

WhyCheese Пожар

В пресс-службе столичного управления МЧС подтвердили информацию о пострадавших, не назвав их точного количества. «Эвакуировано 77 человек, из них 17 детей. Эвакуированные жители жилого комплекса были переданы для осмотра нарядам скорой помощи, к сожалению есть пострадавшие», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, пожар в 40-этажном жилом доме на юго-западе Москвы вспыхнул около полуночи. По данным МЧС, происходило очаговое возгорание кабельных каналов на площади 54 погонных метра.

Пожару был присвоен третий ранг сложности. В связи с возгоранием здание было обесточено. Огонь удалось ликвидировать к 01:18 мск.

Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.