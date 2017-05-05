Париж, 6 мая, 2017, 01:57 — ИА Регнум. Портал WikiLeaks сообщает о масштабной утечке в сеть электронных писем штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. Информация об этом размещена в микроблоге организации в Twitter.

Gouvernement français Эммануэль Макрон

«#MakronLeaks содержит много десятков тысяч электронных писем, фото и вложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года — всего около 9 гигабайт», — говорится в сообщении.

При этом в WikiLeaks отмечают, что момент, в который произошла утечка, «вызывает любопытство», так как уже «слишком поздно, чтобы повлиять на выборы».

«Но несомненно это будет использовано для нагнетания враждебности против России и увеличения затрат на разведку», — констатируют в WikiLeaks.

Напомним, во второй тур президентских выборов во Франции вышли представитель протестного и правого французского электората Марин Ле Пен и «соглашательского» с предыдущим евробюрократическим курсом — Эммануэль Макрон.

Второй тур выборов намечен на предстоящее воскресенье, 7 мая. Социологи прогнозируют победу на них Эммануэлу Макрону.