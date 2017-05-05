Вашингтон, 5 мая, 2017, 23:44 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис 5 мая приказал пересмотреть национальную программу противоракетной обороны (ПРО), сообщила журналистам официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

Vince Alongi Флаг США

По словам Даны Уайт, результатом пересмотра должны стать новые возможности укрепления противоракетной обороны, уточнение приоритетов на всех возможных театрах военных действий, а также обеспечение политических и стратегических перспектив для дальнейшего развития потенциала США в сфере противоракетной обороны.

Официальный представитель Пентагона подчеркнула, что важнейшим приоритетом в этой сфере является защита нации и интересов США за рубежом от угрозы удара баллистических ракет.

При этом Дана Уайт отметила, что модификация программы ПРО пройдет синхронно с пересмотром ядерной доктрины США.

Руководить пересмотром программы ПРО будут первый замглавы Пентагона Роберт Уорк и зампредседателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Пол Селва.

Финальный доклад по данному вопросу будет представлен президенту США Дональду Трампу к концу 2017 года, одновременно с итогами пересмотра ядерной доктрины Вашингтона, сообщила Дана Уайт.