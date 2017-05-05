Москва, 5 мая, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев назначил Антона Котякова, который ранее занимал пост министра финансов Московской области, заместителем главы Минфина РФ. Соответствующее распоряжение Медведева опубликовано сегодня, 5 мая, на официальном сайте правительства России.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«Назначить Котякова Антона Олеговича заместителем Министра финансов Российской Федерации», — сказано в распоряжении Медведева.

Предполагается, что Котяков будет курировать в министерстве финансов социальные вопросы.

Про Котякова известно, что он родился 15 августа 1980 года в Куйбышеве (Самара). Он окончил Самарскую государственную экономическую академию и РАНХиГС. С 2002 по 2012 годы занимал различные должности в департаменте управления финансами администрации Самарской области.

С 2012 по 2014 год работал на посту начальника управления совершенствования функциональной деятельности Федерального казначейства.

25 марта 2014 года Котяков стал министром финансов Московской области.