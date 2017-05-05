Экс-президент Афганистана: «ИГ* — это порождение США»
Кабул, 5 мая, 2017, 18:32 — ИА Регнум. Террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — инструмент и порождение Соединенных Штатов Америки, заявил бывший президент Афганистана Хамид Карзай в интервью телеканалу Fox News.
По мнению Хамида Карзая, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет явно иностранное происхождение и появилось в Афганистане в 2015 году в период присутствия в стране войск США.
Карзай отметил, что Вашингтону «следует объяснить регулярные рейсы вертолетов без бортовых обозначений, поставляющих грузы в контролируемые боевиками районы на границе Афганистана и Пакистана».
Экс-президент Афганистана рассказал, что до применения американскими военными сверхмощной бомбы собирался направить президенту США письмо с предложением отказаться от военных методов влияния на ситуацию в Афганистане.
По словам Карзая, его послание предлагало применять «исключительно мирные средства для прекращения кровавой междоусобицы» в стране.
Однако после применения сверхмощной бомбы, что было проявлением явного неуважения к руководству Афганистана, Карзай передумал отсылать это письмо.