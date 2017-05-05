* «ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, 5 мая, 2017, 18:32 — ИА Регнум. Террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — инструмент и порождение Соединенных Штатов Америки, заявил бывший президент Афганистана Хамид Карзай в интервью телеканалу Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По мнению Хамида Карзая, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет явно иностранное происхождение и появилось в Афганистане в 2015 году в период присутствия в стране войск США.

Карзай отметил, что Вашингтону «следует объяснить регулярные рейсы вертолетов без бортовых обозначений, поставляющих грузы в контролируемые боевиками районы на границе Афганистана и Пакистана».

Экс-президент Афганистана рассказал, что до применения американскими военными сверхмощной бомбы собирался направить президенту США письмо с предложением отказаться от военных методов влияния на ситуацию в Афганистане.

По словам Карзая, его послание предлагало применять «исключительно мирные средства для прекращения кровавой междоусобицы» в стране.

Однако после применения сверхмощной бомбы, что было проявлением явного неуважения к руководству Афганистана, Карзай передумал отсылать это письмо.