Екатеринбург, 5 мая, 2017, 18:11 — ИА Регнум. В Екатеринбурге молодежь приходского клуба храма Владимирской иконы Божией Матери провела уборку могил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла на Западном кладбище города. Мероприятие, в котором приняли участие несколько десятков молодых людей приурочено к предстоящей годовщине празднования Дня Победы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников ИА REGNUM Дети убирают листья с неухоженных могил

Алексей Банников ИА REGNUM Построение школьников перед выходом на работы

Перед тем как выйти на работу детям выдали инвентарь для уборки могил от прошлогодней листвы, также была приготовлена краска для приведения в порядок обветшавших памятников и оградок могил. Во избежание покусов клещей преподаватели обработали одежду учащихся репелентом. После чего молодые люди организованно отправились на уборку могил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Алексей Банников ИА REGNUM Школьники красят памятники

«В преддверии Дня Победы очень важно именно с молодыми людьми с ребятами с подростками совершать вот такие походы на кладбище. Чтобы с одной стороны они не росли поколением «иванов, не помнящих родства», знали кто жил до них на нашей земле. С другой стороны чтобы через это изучали историю и Великой Отечественной войны и родного края. Ну и просто росли неравнодушными людьми, которым не всё равно что происходит с останками их предков, тех людей которые завоевали для нас победу», — сообщил директор детского просветительского центра Храма пресвятой богородицы Алексей Соловьёв.

Алексей Банников ИА REGNUM Школьники работают коллективно складывая листья в мешки и очищая венки

Он подчеркнул, что ребята готовились к мероприятию, а перед выходом на работы у них состоялась встреча с труженицей тыла. Также дети разучивают песни военных лет. Алексей Соловьёв подчеркнул, что 8 мая у них запланирован организованный выезд к Широкореченскому мемориалу, где покоится прах ветеранов войны, а также участие 9 мая в Бессмертном полку.

Алексей Банников ИА REGNUM Руководитель поясняет учащимся, как найти могилы ветеранов войны и труда

Напомним, о начале акции по уборке городских кладбищ, где покоятся останки участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, объявил Молодежный отдел Екатеринбургской епархии в преддверии Дня Победы после призыва митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Мероприятия начались 1 мая, когда откликнувшаяся на призыв молодежь прибрала полсотни могил ветеранов Великой Отечественной войны на Широкороченском кладбище. А уже 3 мая воспитанники православной гимназии и дружины Братства следопытов привели в порядок могилы ветеранов на Ивановском кладбище города Екатеринбурга.

Отметим, что завтра 6 мая молодые люди отправятся на территорию заброшенного городского кладбища, где в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов были похоронены советские воины, умершие в госпиталях Свердловска. Организаторы также приглашают присоединиться к мероприятию всех неравнодушных граждан.