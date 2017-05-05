В Екатеринбурге на уборку могил ветеранов вышла молодёжь
Екатеринбург, 5 мая, 2017, 18:11 — ИА Регнум. В Екатеринбурге молодежь приходского клуба храма Владимирской иконы Божией Матери провела уборку могил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла на Западном кладбище города. Мероприятие, в котором приняли участие несколько десятков молодых людей приурочено к предстоящей годовщине празднования Дня Победы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Перед тем как выйти на работу детям выдали инвентарь для уборки могил от прошлогодней листвы, также была приготовлена краска для приведения в порядок обветшавших памятников и оградок могил. Во избежание покусов клещей преподаватели обработали одежду учащихся репелентом. После чего молодые люди организованно отправились на уборку могил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
«В преддверии Дня Победы очень важно именно с молодыми людьми с ребятами с подростками совершать вот такие походы на кладбище. Чтобы с одной стороны они не росли поколением «иванов, не помнящих родства», знали кто жил до них на нашей земле. С другой стороны чтобы через это изучали историю и Великой Отечественной войны и родного края. Ну и просто росли неравнодушными людьми, которым не всё равно что происходит с останками их предков, тех людей которые завоевали для нас победу», — сообщил директор детского просветительского центра Храма пресвятой богородицы Алексей Соловьёв.
Он подчеркнул, что ребята готовились к мероприятию, а перед выходом на работы у них состоялась встреча с труженицей тыла. Также дети разучивают песни военных лет. Алексей Соловьёв подчеркнул, что 8 мая у них запланирован организованный выезд к Широкореченскому мемориалу, где покоится прах ветеранов войны, а также участие 9 мая в Бессмертном полку.
Напомним, о начале акции по уборке городских кладбищ, где покоятся останки участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, объявил Молодежный отдел Екатеринбургской епархии в преддверии Дня Победы после призыва митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Мероприятия начались 1 мая, когда откликнувшаяся на призыв молодежь прибрала полсотни могил ветеранов Великой Отечественной войны на Широкороченском кладбище. А уже 3 мая воспитанники православной гимназии и дружины Братства следопытов привели в порядок могилы ветеранов на Ивановском кладбище города Екатеринбурга.
Отметим, что завтра 6 мая молодые люди отправятся на территорию заброшенного городского кладбища, где в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов были похоронены советские воины, умершие в госпиталях Свердловска. Организаторы также приглашают присоединиться к мероприятию всех неравнодушных граждан.