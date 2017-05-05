Воронеж, 5 мая, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Делегация из Черногории посетит Воронеж 8 мая. В День Победы, 9 мая, гости примут участие в торжественных мероприятиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центре общественной информации.

Павел Ищенко ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Воронеже

В составе делегации, как ожидается, в Воронеже приедут председатель Демократической народной партии Черногории, депутат Скупщины Черногории Милан Кнежевич, председатель политсовета партии «Новая сербская демократия», депутат Скупщины Черногории Будимир Алексич, менеджер муниципалитета Будва Мило Бодович, депутат городского парламента муниципалитета Будва, член Центрального комитета Демократической народной партии Черногории Йовица Грегович, председатель президиума Унии за военный нейтралитет Черногории Гойко Раичевич, член президиума ассоциации молодежного Демократического фронта, председатель молодежи Демократической народной партии Черногории Никола Йованович и журналист из Македонии Миленко Неделковски.

Как планируется, делегация из Черногории примет участие в шествии «Бессмертного полка» с фотографиями своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне.

На следующий день, 10 мая, состоится встреча гостей с депутатами Воронежской областной думы. Затем, сообщили в пресс-службе ВГУ, в университете состоится круглый стол на тему «Расширение НАТО на Балканах в контексте геополитических интересов России».

11 мая в Воронеже, на Адмиралтейской площади, состоится торжественное открытие мемориальной доски адмиралу Матии Христофоровичу Змаевичу, выходцу из Черногории — сподвижнику Петра I. В 1723 году по распоряжению Петра I Матии Христофорович Змаевич был отправлен в Воронеж. Ему было велено подготовить корабли для возможной войны с Турцией. Он также должен был проследить за расчисткой русла реки Воронеж.