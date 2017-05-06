Москва, 6 мая, 2017, 15:51 — ИА Регнум. В парке Победы на Поклонной горе в Москве торжественно открыли монумент «По дорогам войны». В церемонии приняли участие главы Мосгордумы Алексей Шапошников, министр иностранных дел Монголии Цэндийн Мунх-Оргил, чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Российской Федерации Банзрагч Дэлгэрмаа, глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов и статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие монумента «По дорогам войны», посвященного памяти единой борьбы народов России и Монголии против фашизма

Памятник подарен Москве Монголией по случаю 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это скульптурное изображение монгольских лошадей, тянущих за собой артиллерийское орудие. Авторы памятника — монгольский скульптор Аюурзан Очирболд и российские архитекторы Алексей Тихонов и Василий Перфильев.

«Жители Монголии на свои средства сформировали танковую колонну, помогали нашим воинам вещами, продуктами. Но самое главное, чем они нам помогли, — это монгольские лошади, — заявил на открытии Алексей Шапошников. - В первые годы войны именно они были основным средством передвижения. К 1943 году каждая пятая фронтовая лошадь была монгольской»

Как, в свою очередь, напомнил Цэндийн Мунх-Оргил, президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж лично представил проект памятника президенту России Владимиру Путину в мае 2015 года:

«Великая Отечественная война, самая страшная за всю историю человечества, была навязана советскому народу фашистскими захватчиками. Война — это всегда трагедия для народа. Именно советский народ ценой миллионов жизней спас мир от фашизма».

Отметим, что церемония закладки камня на месте будущей установки памятника прошла 3 ноября 2016 года — в честь 95-летия российско-монгольских дипломатических отношений.