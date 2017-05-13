Москва, 13 мая, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Москвичам предстоит оценить траты столичной мэрии на запутанную посадку деревьев по программе «Моя улица». В конце 2016 года центр города украсили свежепосаженными в мороз липами. Деревья прогнозируемо засохли, теперь видимо коммунальщикам предстоит от них избавиться, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деревья на Новинском бульваре

Липы начали появляться на Садовом и на Тверской улице в конце ноября 2016 года, а завершили посадку уже в декабрьские морозы. Тогда москвичей волновали вопросы странного выбора времени высадки лип и их стоимости, также были интересны детали проведения тендеров на закупку деревьев и итогового «озеленения» центра.

Весной 2017 года на спешно посаженных липах так и не появилось почек — засохли.

В субботу 13 мая в редакцию ИА REGNUM очевидцы сообщили о работах на Тверской улице, которые начались у посаженных в морозы деревьев.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, муниципальные депутаты подсчитали, что стоимость каждого посаженного по программе дерева, например, в Таганском районе составляет порядка 200 тысяч рублей. Зимой 2016 года центр Москвы украсили несколько сотен лип.