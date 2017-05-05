Москва, 5 мая, 2017, 16:25 — ИА Регнум. «Со своей стороны мы возьмём на свой контроль реализацию этой инициативы на практике. Мы готовы взаимодействовать с правительством России и представить свой проект по этой важной и своевременной инициативе. К сожалению, сегодня ситуация с незаконными мусорными свалками в нашей стране можно назвать действительно тяжелой. Уже сейчас на нашу «Интерактивную карту свалок» поступило более 5000 обращений по незаконным мусорным объектам, и это всего за три месяца работы проекта. Поэтому мы надеемся, что инициатива по усилению ответственности за нарушение правил обращения с отходами будет принята на законодательном уровне, что поможет нам в решении проблемы в сфере обращения с отходами в современной России. Кроме того, мы хотели бы, чтобы новая инициатива предусматривала ответственность и для водителей мусоровозов, которые сваливают мусор в неположенном месте, в виде принудительных работ по уборке территории от отходов», заявил Дмитрий Миронов.

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