Москва, 5 мая, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал 18 поручений по итогам пленарного заседания Медиафорума ОНФ «Правда и справедливость», прошедшего в апреле в Санкт-Петербурге. Они касаются вопросов поддержки средств массовой информации, развития волонтерского движения, усиления ответственности за нарушения по обращению с отходами, обеспечения участия граждан в определении дорожной политики. В качестве соисполнителя четырех поручений определен Общероссийский народный фронт.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Поручения президента по итогам медиафорума касаются наиболее актуальных для СМИ и в целом для всего российского общества вопросов. Сейчас важно проконтролировать, чтобы суть посланий главы государства не была искажена, и реализация поручений в регионах была грамотно организована, — отметила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы Ольга Тимофеева, — Активисты Народного фронта будут держать на контроле ход исполнения поручений и с этой целью взаимодействовать с экспертами и представителями общественных организаций в отстаивании интересов граждан. Все самые острые проблемы в рамках исполнения президентских поручений будут обсуждаться в том числе на площадках Народного фронта».

Согласно одному из поручений, Минтрансу совместно с Народным фронтом необходимо до 15 июля представить предложения по использованию интерактивных сервисов для обеспечения участия граждан в определении приоритетов в сфере ведения дорожного хозяйства. Напомним, активисты ОНФ в начале года уже запустили свой активно развивающийся сервис, на котором любой гражданин может отметить участок дороги, требующий, по его мнению, скорейшего ремонта. Эти данные отправляются местным властям для включения разбитых дорог в планы ремонта, при этом на интерактивной карте можно наблюдать и за тем, изменилось ли состояние аварийного участка.

Также вместе с Минздравом России и органами исполнительной власти Еврейской автономной области эксперты ОНФ должны до 1 июня представить информацию о состоянии системы здравоохранения этого региона, к нескончаемым бедам которой активисты Народного фронта не раз привлекали внимание властей, и принять управленческие решения, включая разработку комплекса мер по развитию системы здравоохранения в ЕАО.

При участии Народного фронта правительство РФ и власти Севастополя также должны до 1 августа предложить дополнительные меры по обеспечению соблюдения режима ограниченного ведения хозяйственной деятельности в особо охраняемой природной территории — заповедном урочище Ласпи.

В перечне поручений и вопросы, касающиеся непосредственно участников Медиафорума ОНФ: президент поручил правительству до 1 июля 2017 года обеспечить издательствам целевые субсидии на доставку печатной продукции региональных и местных СМИ подписчикам в отдаленные и труднодоступные территории, а также — утвердить перечень категорий социально незащищенных граждан, для которых субсидируется доставка газет. Во время форума журналист Алтайского края посетовал на рост тарифа и урезание льгот «Почты России» в общем объеме на 20% на рассылку печатных изданий подписчикам и предложил возобновить субсидирование таких почтовых отправлений. «Если и переходить к субсидированию, то, мне кажется, нужно переходить к субсидированию не почты, а изданий, издательств. Эти субсидии должны быть ориентированы на ту категорию ваших подписчиков, которые находятся в наиболее сложном положении», — предложил в ответ глава государства. Кроме того, по просьбе журналистов президент поручил правительству до 1 июня освободить от казначейского сопровождения договоры о предоставлении субсидий Роспечати региональным и муниципальным СМИ.

Владимир Путин согласился и с предложением участников форума усилить ответственность за нарушения в сфере оборота и содержания мест складирования отходов. Журналист из Свердловской области рассказал о ситуации в городе Березовском, куда полтора года назад привезли 4 тыс. иловых отложений с водоканала и до сих пор не убрали. Он выразил надежду, что с помощью проекта ОНФ «Генеральная уборка» проблему удастся решить. Но отметил, что существующие штрафы за такие нарушения очень малы. Теперь, согласно перечню поручений, кабинет министров должен до 15 июля представить предложения по усилению ответственности за нарушение норм в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.

Также правительству совместно со специальным представителем президента РФ по вопросам экологии поручено до 1 сентября провести мониторинг формирования территориальных схем обращения с отходами и при необходимости — подготовить поправки в законодательство, касающиеся возможности формирования межрегиональных схем в зоне особо охраняемых природных объектов.

В поручениях нашли отражения и предложения, касающиеся развития волонтерского движения. К главе государства с просьбой о создании интернет-ресурса для волонтеров, где они могли бы в том числе находить адреса, где нужна их помощь, обратилась одна из участниц форума. Предложения по созданию единого федерального интернет-ресурса, отражающего деятельность волонтеров, поручено представить до 1 июля правительству совместно с Администрацией президента РФ. До 1 августа кабмин должен проработать вопрос об установлении в стране Дня волонтера, а также Года гражданской активности и волонтерства.