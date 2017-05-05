Женева, Швейцария, 5 мая, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер появился на переговорах по Кипру в Женеве (Швейцария) в нетрезвом состоянии, пишет британский таблоид The Sun.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР Нетрезвый гражданин

По данным дипломатов, на которые ссылается издание, Юнкер был «явно пьян» перед встречей. В частности, он себя странно вел — натыкался на людей и мебель.

«Освежился он на славу, это было очевидно», — сказал один из дипломатов. Источник добавил, что Юнкер изрядно «бесил» своим поведением окружающих, особенно молодых помощников, с которыми он пытался заводить разговоры.

Ранее в злоупотреблении алкоголем Юнкера обвинил бывший британский депутат Джейкоб Рис-Мог. Он заявил, что поведение главы Еврокомиссии таково, что тот «не может представлять 28 стран Евросоюза».

В январе 2017 года СМИ уже обращали внимание на странное поведение Юнкера. Тогда на конференции по Кипру глава Еврокомиссии приветствовал прибывающих лидеров стран ЕС игривыми шлепками, а некоторых даже трепал по щеке.

В 2015 году в сети появился ролик, на котором Юнкер в приподнятом настроении целует политиков в макушки. Тогда же появились слухи о его привычке пить за завтраком коньяк.