Санкт-Петербург, 5 мая, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Тренер футбольной команды «Зенит» в преддверии матча с грозненским «Тереком», который пройдет на новом петербургском стадионе вечером 7 мая, предупредил о плохом состоянии поля, что может отразиться на игре. Интервью с Мирчей Луческу опубликовал 5 мая официальный сайт ФК «Зенит».

Gov.spb.ru Выкатное поле стадиона в Петербурге

Напомним, состояние поля стадиона «Санкт-Петербург» (известен ранее как «Зенит-Арена») вызвало резкую критику специалистов и зрителей еще в ходе первого матча на стадионе, прошедшего 22 апреля.

«Не думаю, что оно кардинально изменилось, поскольку этому не способствовали погодные условия. Будем надеяться, что оно лучше, чем в прошлый раз», — сказал Луческу.

По словам тренера, он обратился к руководству клуба с просьбой о том, чтобы перенести следующий матч с «Краснодаром» на стадион «Петровский».

"Мне ответили, что это невозможно, поскольку мы обязаны провести две игры на новом стадионе <…> это еще и тест перед Кубком Конфедераций. В любом случае, уверен, что первые 15−20 минут поле будет в хорошем состоянии пока не начнет рваться», — заявил тренер «Зенита».

Луческу заявил, что ориентирует игроков на учет состояния поля, а также обратился к болельщикам «Зенита» с просьбой учитывать этот фактор при оценке игры команды.

«Если будут элементарные ошибки, то это не из-за того, что плохо сыграл футболист, а просто поле помешало. Если вспомнить игру с «Уралом», мы много ошибались и часто прощали соперника в завершающих стадиях атаки и в большинстве случаев это было из-за плохого поля, особенно в конце», — сказал Мирча Луческу.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отверг упреки к качеству и состоянию газона нового стадиона.

«На «Зенит — Арене» газон очень хороший и улучшается день ото дня. Не стоит забывать, что мы находимся на северных широтах и траве, как и всей природе, необходимо пробуждение после зимней спячки. Трава живая и мы помогаем ей удобрением, просевом и инсоляцией», — заявил Игорь Албин.