Прага, 5 мая, 2017, 12:30 — ИА Регнум.

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил 5 мая, что он передумал уходить в отставку вместе со своим правительством, сообщает Associated Press.

Pavel Ševela Богуслав Соботка

Глава правительства Чешской республики настоял на том, что он стремится разрешить политический кризис, отправив в отставку только министра финансов страны Андрея Бабиша, который и послужил причиной изначального желания Соботки прекратить исполнять свои полномочия.

Свое решение Соботка объяснил тем, что президент страны Милош Земан — союзник Бабиша — попытался принять отставку только у Соботки, а не у всего правительства.

Напомним, об отставке своего правительства премьер-министр Чехии заявил 2 мая. Основанием для такого решения стало то, что один из членов его кабинета миллиардер и предприниматель Андрей Бабиш, по мнению Соботки, не смог должным образом ответить на обвинения в уходе от уплаты налогов.

Политический соперник Соботки и глава центристского движения Бабиш, категорически отверг обвинения в свой адрес.

Перед официальным объявлением об уходе в отставку Соботка должен был проконсультироваться с президентом страны и передать ему информацию о подозрениях Бабиша в участии в коммерческой деятельности.