Премьер-министр Чехии Соботка отказался уходить в отставку
Прага, 5 мая, 2017, 12:30 — ИА Регнум.
Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил 5 мая, что он передумал уходить в отставку вместе со своим правительством, сообщает Associated Press.
Глава правительства Чешской республики настоял на том, что он стремится разрешить политический кризис, отправив в отставку только министра финансов страны Андрея Бабиша, который и послужил причиной изначального желания Соботки прекратить исполнять свои полномочия.
Свое решение Соботка объяснил тем, что президент страны Милош Земан — союзник Бабиша — попытался принять отставку только у Соботки, а не у всего правительства.
Напомним, об отставке своего правительства премьер-министр Чехии заявил 2 мая. Основанием для такого решения стало то, что один из членов его кабинета миллиардер и предприниматель Андрей Бабиш, по мнению Соботки, не смог должным образом ответить на обвинения в уходе от уплаты налогов.
Политический соперник Соботки и глава центристского движения Бабиш, категорически отверг обвинения в свой адрес.
Перед официальным объявлением об уходе в отставку Соботка должен был проконсультироваться с президентом страны и передать ему информацию о подозрениях Бабиша в участии в коммерческой деятельности.