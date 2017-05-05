Москва, 5 мая, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Предложение экс-главы Минфина Алексея Кудрина о повышении пенсионного возраста не поможет обеспечить пенсионной системе России большую устойчивость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

voffka1966 Пенсионный возраст

«Стабилизировать пенсионную систему таким образом нельзя, потому что накопительная страховая система, которая была принята несколько лет назад в России, для нашей страны не подходит», — заявил Емельянов.

Такая система подходит только для стран с высокодоходными рабочими местами, где население может платить высокие пенсионные взносы, пояснил депутат.

«У нас экономика такова, что высокодоходных рабочих мест очень мало. Тем более ситуация усугубляется тем, что ныне работающие люди вынуждены оплачивать и свою будущую пенсию, и пенсию ныне живущих пенсионеров», — продолжил он.

Таким образом, никакими повышениями пенсионного возраста пенсионную систему не спасти, подытожил Емельянов.

«Единственный выход — это отказ от накопительной страховой системы и переход к системе солидарности поколений», — указал замглавы фракции «Справедливая Россия».

5 мая газета «Ведомости» сообщила о том, что руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин подготовил для президента России Владимира Путина предложение о сокращении числа пенсионеров путем повышения пенсионного возраста: для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65. При этом предполагается, что повышение будет происходить шагом по полгода начиная с 2019 года.

Согласно расчетам ЦСР, в результате принятия такой меры число пенсионеров сократится на 9%, до 38,52 млн человек, что позволит, по предположению авторов инициативы, создать устойчивую пенсионную систему.