Махачкала, 5 мая, 2017, 11:51 — ИА Регнум. В Махачкале за два дня два человека вышли на центральную площадь на одиночные пикеты. Обоих возмутило выступление главы Дагестана Рамазана Абдулатипова на образовательном форуме, во время которого он якобы назвал коровами женщин, работающих в школе.

Kremlin.ru Рамазан Абдулатипов

Ранее газета «Черновик» опубликовала информацию о том, что на форуме глава республики посоветовал каждому директору школы принять замом симпатичную девушку. «А то приезжаешь в школу, а там коровы», — передает издание слова, которые якобы произнес глава республики. Далее эту информацию растиражировали многие дагестанские и федеральные СМИ.

В среду, 3 мая, на площадь вышел депутат Народного собрания от КПРФ Марат Асланов с плакатом, на котором были написаны слова из стихотворения известного дагестанского поэта Расула Гамзатова, посвященные женщине-горянке:

«Пою тебе сердцем влюбленным. И пусть твой задумчивый взор, на счастье мое, просветленным становится, женщина гор!».

Депутат вместо «женщина гор» написал «жирные коровы» и зачеркнул эти слова. Таким образом, он попытался обратить внимание на сказанные, по его мнению, слова в адрес женщин.

После непродолжительного пикета Асланов ушел с площади. По его словам, он вынужден был уйти, опасаясь провокаций. Позже он сообщил журналистам, что к нему с требованием прекратить акцию подошли министр спорта Магомед Магомедов и руководитель ФОМС по Дагестану Магомед Сулейманов. К депутату также подходил лидер регионального отделения КРПФ, вице-спикер Народного собрания Махмуд Махмудов, который также призвал прекратить акцию.

Сам Асланов заявил, что это его личное мнение и он считает недопустимыми такие выражения в адрес женщин, «которые научили нас читать и писать». Кроме того, депутат заявил, что в его отношении готовятся провокации, но при этом в правоохранительные органы он не обращался.

На одиночный пикет 4 мая вышла местная жительница Анора Максудова. На плакате она написала:

«Я не корова, я — аварка. Мне стыдно за аварца Абдулатипова. Путин, помоги. Абдулатипов оскорбляет женщин Дагестана».

(Аварцы — одна из титульных национальностей Дагестана — ред. ИА REGNUM ). Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов отреагировали на акцию и женщину доставили в полицию. Как сообщили ИА REGNUM в МВД по Дагестану, протестующая была доставлена для проверки документов. После того как выяснили личность и ознакомились с ее требованиями, женщину отпустили.

Интересным во всей этой истории является то, что на самом деле Абдулатипов не говорил таких слов в адрес женщин. В распоряжении корреспондента ИА REGNUM есть полная версия аудиозаписи выступления главы Дагестана. Там нет ничего про коров. Однако, во многих СМИ информация эта получила широкое распространение. Сами пикетчики тоже не комментируют, откуда у них появилась эта информация.

Магомед Магомедов — политический обозреватель газеты «Черновик», которая первой опубликовала информацию «о коровах» — рассказал, что эту информацию газете передали «источники», находившиеся на форуме.

«Источниками была прислана цитата, где говорилось, что директорам школ рекомендуют брать в замы молодых девушек. «А то приходишь в школу, а там коровы», — дополнял источник эту новость как сказанную Абдулатиповым. При подготовке материала мы не имели записи мероприятия, не знали, в каком контексте эта фраза была употреблена и была ли произнесена вообще. Не доверять источнику не было оснований, были сомнения лишь в контексте, поэтому мы привели эту фразу на сайте «Черновика» с дополнением, что непонятно, относительно кого чего она прозвучала», — заявил Магомедов.

При этом журналист добавил, что на аудиозаписи они этих слов не услышали. Услышали только рекомендацию брать молодых замов. По данным ИА REGNUM, в правовом управлении администрации главы и правительства Дагестана готовятся иски к изданиям, которые исказили слова Абдулатипова.

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