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Путин, Медведев, даже Аллах: глава Дагестана о «парадоксе Абдулатипова»

Политика
Отставки и назначения — это прерогатива президента, а остальным по этому поводу можно не беспокоиться. «Ко мне нормально относятся президент страны, председатель правительства страны, даже Аллах»,- заявил глава республики
Рамазан Абдулатипов
Иллюстрация: President.e-dag.ru
Рамазан Абдулатипов

Махачкала, 13 февраля 2017, 10:07 — REGNUM  Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов планирует и дальше работать в должности руководителя республики и поводов для своей отставки не видит. Об этом он заявил в ходе своего ежегодного послания депутатам Народного собрания. По словам дагестанского лидера, вопросы отставки находятся в ведении президента России, а все остальные должны просто хорошо работать на своих местах.

В регионе и в СМИ обсуждают слова главы Дагестана, которых нет в стенограмме доклада с официального сайта руководителя республики (прим. — ИА REGNUM), о том, что один из федеральных чиновников придумал даже термин такой — «парадокс Абдулатипова». В ответ на вопрос, в чем же он заключается, чиновник объяснил, что он в течение трех-четырех лет добивается позитивной динамики, но при этом его «уже 48 раз снимали с работы», пишет «КоммерсантЪ».

«На сегодняшнее число — 52 раза. Это бесполезно, ребята, не занимайтесь этим! Это вам не поручено. Ко мне нормально относятся президент страны, председатель правительства страны, даже Аллах!!! Не мы решаем эти вопросы, не нам это делегировано», — цитирует Абдулатипова издание.

Глава республики отметил, что четыре года, которые он стоит у власти, в Дагестане отмечается положительная динамика: стало безопаснее жить и работать, экономика стала более эффективной, денег в бюджет собирается больше. Обращаясь к депутатам, Абдулатипов задал им вопросы о том, стали ли за эти годы лучше дороги, изменилась ли к лучшему ситуация в сфере образования, стало ли меньше поборов и взяток, испытывают ли жители республики больше уверенности в стабильности.

«Уверен, при честном ответе вывод будет логически позитивным: Дагестан меняется в лучшую сторону, дагестанцы становятся дагестанцами, гражданами великой страны. А это значит, что мы не зря прожили эти четыре года. Вместе нам удалось многое сделать для Дагестана, для страны. Но впереди непочатый край дел по продолжению курса на обновление и очищение власти и общества в Дагестане», — подытожил Абдулатипов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года в управлении внутренней политики администрации президента РФ объявили, что в скором времени будет проведена проверка эффективности работы глав субъектов РФ на своих постах и составлен список возможных «отставников». При оценке первых лиц регионов будут учитываться три фактора: плохая или ухудшающаяся экономическая ситуация, электоральное недовольство главой региона и утрата доверия.

Оценивая шансы Рамазана Абдулатипова попасть в этот список, эксперты ИА REGNUM в числе позитивных моментов в работе главы Дагестана назвали укрепление вертикали власти внутри республики, а также положительную динамику экономического развития по всем показателям, в том числе снижение дотационности региона на 10%. Также за последние годы заметно снизилась террористическая угроза в регионе, привлечено к ответственности и осуждено по уголовным статьям большое количество бывших неприкасаемых чиновников.

Тем не менее, как отметили эксперты, Дагестан все еще остается в списке регионов с самыми низкими зарплатами и высоким уровнем безработицы. Недовольство электората подогрелось и прошедшими выборами, в которых республика отличилась с точки зрения массовых нарушений и фальсификации итогов.

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Расследования деятельности глав регионов
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