Рим, 5 мая, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Отныне в Италии можно стрелять в воров, но только в ночное время. Палата депутатов одобрила 4 мая поправка к закону о самообороне, изменяющую статьи 52 и 59 Уголовного кодекса. «За» проголосовали 225 депутатов, 166 проголосовали «против». представители партий «Братья Италии» и «Северной лиги» протестовали в зале с табличками «Оборона всегда законна».

Niels Noordhoek Выстрел из пистолета

Новая мера, которая теперь должна быть рассмотрена Сенатом, считает легитимной оборонительную реакцию на агрессию в доме, магазине или офисе, совершенную в ночное время или при помощи силы, угроз или обмана. Остается неизменной необходимость установить соотношение между нападением и защитой, а также характером опасности. Уже сегодня предполагается, что существует разница в случае если защита с оружием имеет отношение к агрессии, которая ставит под угрозу собственную безопасность или безопасность других, или же речь идет о защите собственности. Новый закон предполагает исключение вины того, кто стреляет, если это происходит в ситуации опасной для жизни или для личной или сексуальной свобод, или в момент «серьезного психологического расстройства», вызванного поведением нападающего.

В том случае, если будет объявлено об освобождении от наказания в порядке самообороны, все судебные издержки и адвокатские сборы будут покрываться за счет государства.

Закон был подвергнут резкой критике со стороны оппозиции. Представители партий «Братья Италии» и «Северной лиги» протестовали в зале с табличками «Оборона всегда законна».

Выступая при заключительных обсуждениях представители партии «Вперед, Италия» объявили, что они не удовлетворены неэффективной формулой: «Мы должны гарантировать право на защиту. Кто вынужден использовать оружие, чтобы защитить себя, уже испытал драматический момент страха и опасности. Поэтому он не может быть подвергнут длительной и унизительной процедуре судебного разбирательства, в котором он должен оправдать свои действия».

В социальных сетях распространяются сатирические комментарии-советы, где граждане предупреждают, что в случае кражи следует связать преступников и подождать ночи, чтобы защита жилья со стороны хозяев была признана самообороной, а не агрессией.

Согласно последнему докладу Министерство внутренних дел Италии, опубликованному в октябре 2016 года, в 2015 году 235 000 краж было зарегистрировано в домах итальянцев. Самые криминальные города (более 700 краж на 10 000 жителей) это: Равенна, Савонна, Лукка, тогда как Милан, Римини и Болонья занимают первые места в классификации «самых криминальных городов» Италии.