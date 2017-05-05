Москва, 5 мая, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста позволит создать устойчивую пенсионную систему, отмечается в стратегии, которую подготовил ЦСР. Возраст выхода на пенсию надо повысить для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65. Повышение необходимо проводить шагом по полгода начиная с 2019 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

Авторы подготовленной для президента РФ Владимира Путина стратегии подсчитали, что в результате введения такой меры число пенсионеров сократится на 9%, до 38,52 млн человек.

По расчетам ЦСР, реализация мер позволит повысить соотношение страховой пенсии с прожиточным минимумом до 1,85 к 2024 году и до 2,33 к 2035 году, при этом трансферт из бюджета на финансирование пенсий сократится на 0,9% ВВП к 2024 году и на 2% ВВП к 2035 году, то есть фактически обнулится. Соотношение средней страховой пенсии со средней зарплатой сохранится на уровне не ниже 34%, пишет издание со ссылкой на исследование.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-премьер Ольга Голодец заверила, что вопрос повышения пенсионного возраста в настоящий момент в правительстве РФ не рассматривается ни в каком виде.

«Ответственно заявляю, что вопрос повышения пенсионного возраста в настоящий момент в правительстве не рассматривается ни в каком виде, ни в одном проектном документе его нет», — сказала замглавы правительства РФ в феврале 2017 года, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.