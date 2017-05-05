Екатеринбург, 5 мая, 2017, 09:43 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сотрудники надзорных органов проверяют появившуюся в СМИ информацию о несоблюдении в школах города норм питания обучающихся. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Уильям Пауэлл Фрайт. Бедность и богатство. 1888

На данный момент в двух школах Чкаловского и Кировского района уже установлены нарушения ущемляющие права детей из малообеспеченных семей при организации питания, а также нарушения норм калорийности и порционности блюд в соответствии с возрастом учащихся. Также будет проверена законность взымания с родителей дополнительной платы за питание.

Так, в школе Чкаловского района в одну и ту же перемену за одним столом одних детей кормили запеканкой с чаем, а тех, чьи родители доплачивали за питание — супом и пюре с котлетой. А в школе Кировского района детей и вовсе кормят за разными столами по три человека, при этом у каждого стола указана различная стоимость обеда (с доплатой или без) и дети должны занимать именно свои места. Более того, были выявлены нарушения калорийности питания и веса еды, когда вместо положенных 100 граммов котлета фактически весила лишь 70.

Руководитель пресс-службы областной прокуратуры Марина Канатова отметила, что по итогам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования.

Отметим, что ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что в одной из школ Екатеринбурга дети получают разное питание в зависимости от возможности родителей доплачивать за обеды. То есть детей фактически разделяли за столами на богатых и бедных. Позже эта тема стала активно обсуждаться в социальных сетях.

«В Екатеринбурге, в средней школе, детей кормят за разными столами, малообеспеченные, неспособные сдать на дополнительное питание 500 рублей в месяц, сидят за отдельным столом, у них котлета на 50 граммов меньше и им не положено яблоко. Я учился в школе после войны, пошел в первый класс в 1956 году и всех детей: сирот, детей из полных семей кормили одинаково», — написал один из пользователей Facebook. На это сообщение отреагировали более 900 человек.