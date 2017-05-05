Торонто, Канада, 5 мая, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Учёные из Университета Торонто выяснили, что мобильные устройства, могут оказывать негативное влияние на развитие речи у маленьких детей. Об этом сообщает CNN.

Goodfon.ru Гаджет

В исследовании, в котором приняли участие около 900 детей, родители сообщили, сколько времени их дети проводили перед экраном. Затем исследователи собрали информацию о том, насколько хорошо у детей развита речь. Они смотрели на то, использует ли ребёнок короткие предложения, отдельные слова или только звуки.

Исследование показало, что двадцать процентов детей проводили в среднем 28 минут в день перед экранами гаджетов. По словам ученых, каждое 30-минутное увеличение ежедневного экранного времени связано повышением риска того, что исследователи называют экспрессивной задержкой речи.

Тем не менее, по словам ученых, окончательные выводы делать рано. Пока нет данных о связи между использованием мобильного устройства и другими областями общения, такими, например, как язык жестов.