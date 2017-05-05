Цзинань, Китай, 5 мая, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Согласно последним данным, опубликованным Министерством земельных и природных ресурсов, Китай продолжает оставаться лидером в области золотодобычи. По итогам 2016 г. на территории КНР было добыто более 500 тонн драгоценного металла.

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Полуостров Цзяодун, расположенный в прибрежной провинции Шаньдун, стал третьим по величине золотодобывающим районом в мире. В настоящее время на полуострове находится более 70 крупных золотых приисков, запасы которых оцениваются более чем в 4000 тонн, пишет «Чжунго жибао».

Впервые крупные запасы золота здесь были обнаружены в 2011 году, тогда в ходе геологической разведки специалистам удалось обнаружить пласты, содержащие около 2400 тонн драгоценного металла.

По расчетам чиновников, добыча золота на полуострове Цзяодун будет осуществляться еще на протяжении, как минимум, 30−35 лет. По данным специалистов, на территории полуострова могут быть расположены еще несколько золотосодержащих пластов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские геологи сообщили об обнаружении на территории провинции Шаньдун крупнейшего в истории страны золотого рудника. По данным специалистов, запасы прииска составляют около 382 тонн драгоценного металла.