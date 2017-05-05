Южно-Сахалинск, 5 мая, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Депутаты сахалинской Облдумы выясняли наступившие и вероятные последствия грандиозного строительства горнолыжного курорта «Горный воздух», которое ведется в рамках ТОСЭР. Пока итоги неутешительны: строительство не только угрожает уникальной флоре Сахалина, но и может оставить жителей островной столицы без чистой воды. Строительство нового водозабора приведет к тому, что вода в домах южно-сахалинцев подорожает в три раза, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Экологическая вахта Сахалина» Водозабор Еланька

«Экологическая вахта Сахалина» Размыв трассы в районе строительства «Горного воздуха»

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Помимо бесспорного вреда сахалинской флоре — в зоне строительства произрастают по меньшей мере десять видов редчайших краснокнижных растений — стройка грозит куда более серьезными бедами жителям Южно-Сахалинска.

Депутат Владимир Гомилевский, не удовлетворившись заверениями министра спорта Сахалинской области Антона Зайцева о том, что строительство ведется в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, потребовал, чтоб свой вердикт вынесла прокуратура. Речь шла о водозаборе на реке Еланька, остановленном в связи с сильнейшим загрязнением воды, вызванным строительством.

Водоснабжение Южно-Сахалинска ведется из двух речек — Еланьки и Рогатки. Водозабор на Еланьке остановлен. И горожане уже ощутили нехватку пригодной для использования питьевой воды. Некоторое время назад из кранов горожан вместо чистой воды текла мутная грязь, люди вынуждены были покупать воду в магазинах.

«Экологическая вахта Сахалина» Грязный ручей с дороги впадает в Еланьку

Депутат Владимир Гомилевский привел пример из недавнего прошлого.

«12 лет назад сложились такие погодные условия, что в водохранилище на р. Рогатке не было достаточных запасов воды, в результате наладить нормальное водоснабжение в городе, несмотря на все попытки, не удавалось. Скважины в Луговом не могут дать достаточного количества воды, тем более что около половины ее забирает ТЭЦ. Есть и еще один важный фактор: вода, поступающая из открытого водохранилища самотеком, относительно дешева, а в случае, если она будет добываться из скважин с затратой большого количества электроэнергии, подорожает в два-три раза. Готов ли департамент сейчас честно сказать южносахалинцам об этом? Еще в ту пору, когда стройка не начиналась, был поднят вопрос о необходимости защиты водохранилища на Рогатке, после чего только и можно было приступать к строительным работам. Увы, этого не было сделано, теперь приходится искать варианты выхода из сложившейся ситуации», — привела слова депутата газета «Советский Сахалин».

Поведение строителей помпезного курорта для горнолыжников директор Сахалинского филиала ДВО РАН Николай Казаков сравнил с «поведением шкодливого кота, который в отсутствие хозяев стремиться пометить свою территорию в квартире, причем, старается охватить побольше пространства».

«Экологическая вахта Сахалина» Грязный ручей размывает дорогу в Долину Туристов

«Неоднократно из уст радетелей «Горного воздуха» приходилось слышать, что на Сахалине будет создан второй «Роза Хутор», как в Сочи, — говорит Казаков. — А знаете ли, сколько стоит там противолавинная защита? В наших условиях, при выходе проекта на гору Красную и далее на Майорскую, цена вопроса сравняется с затратами на весь «Горный воздух»! Одна лишь служба мониторинга и предупреждения обойдется примерно в 30 млн. рублей в год, не говоря уже о самих противолавинных сооружениях. По горе Красной — какой может быть проект и какое начало строительства, если еще не завершены изыскательские работы? По водозабору на реке Еланьке имеются самые свежие данные, и они тревожны. В самом конце апреля сотрудники нашего института проводили полевые работы на этой реке и убедились, что водозабор фактически остановлен, емкости сухие. Проблемы с водой в апреле возникли в 13-м и 14-м микрорайонах города, порой из кранов текла не вода, а мутная взвесь. По нашим данным, эта взвесь поступает со строительной площадки ТОР «Горный воздух». Начиная с 2013 года мы убеждаем руководство «Горного воздуха» и министра Зайцева в том, что недопустимо складировать отвалы грунтов в руслах ручьев и рек, в том числе и на Еланьке. Увы, приходится констатировать, что один из ее притоков пересыпан большим объемом грунта, около 1,4 тыс. кубометров. Если весь этот объем попадет в водохранилище, можно распрощаться с последним раз и навсегда. Вызывает недоумение, как вообще такие громадные проекты могут реализовываться без просчитанной концепции. Всем нам показывают красивую картинку, но при этом никто не объясняет, каким образом объект будет влиять на жизнедеятельность областного центра, как он будет взаимодействовать с городским хозяйством, с системами канализации, водообеспечения! В 2016 году мы обращались к губернатору с предложением о создании рабочей группы для разработки концепции цельного, единого проекта на весь «Горный воздух». Но по сию пору делаются отдельные проекты на отдельные объекты, которые никак не увязаны друг с другом!», — заявил ученый.

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По данным Николая Казакова, строители и проектировщики «Горного воздуха» не учли экологической угрозы на реке Еланьке. Река селеопасная. Склон горы Красной оползнеопасен, при этом сильно обводнен. Перед тем, как что-то строить в таких местах, необходимо проводить изыскания, должны работать специалисты. Но сроки начала строительства ужен озвучены, между тем — нет ни расчетов, ни экспертиз. Ученый предостерег: если строители собираются, к примеру, возводить земляную дамбу с укреплением откосов бетонными плитами, то делать этого нельзя ни в коем случае — внизу под «Горным воздухом» располагается город Южно-Сахалинск. И в случае чрезвычайной ситуации жертв может быть больше, чем в свое время было в печально известном городе Крымске.

«Экологическая вахта Сахалина» Ручей вымывает грунт из-под опоры

Руководитель общественной «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын подтвердил, что город сегодня не дополучает 4 тыс кубометров воды.

«Я сам горнолыжник. И у меня есть вопрос к строителям «Горного воздуха»: зачем вы строите все новые и новые трассы, калеча природу, если половина уже построенных трасс не задействованы? Их уже слишком много! «Горный воздух» должен быть представлен на общественное обсуждение — весь проект, не отдельные части! Сейчас же строительство необходимо остановить, создать комиссию, рассмотреть концептуально весь проект, затем следовать неукоснительно законодательству», — заявил Дмитрий Лисицын

У всех депутатов Областной думы, даже у политических противников, вызвало недоумение то, что гигантская стройка ведется без экологической экспертизы:

«По сути телегу поставили впереди лошади!», — возмущались депутаты.

По результатам депутатских слушаний составлена резолюция, которая поступит в правоохранительные и надзорные ведомства. Если же в результате безответственной деятельности строителей и инициаторов стройки столица Сахалина останется без воды — кое-кого ждут уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, экозащитники, жители Сахалина, представители туристического бизнеса, ученые давно бьют тревогу по поводу строительства горнолыжного комплекса «Горный воздух». И о том, что деятельность строителей, на руках у которых нет даже экологической экспертизы, может привести к остановке водозабора, потере уникальных представителей флоры и фауны Сахалина, также предупреждали уже давно.