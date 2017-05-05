Москва, 5 мая, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Полная реализация программы сноса пятиэтажек в Москве и переселения москвичей в новое жилье (программа реновации) потребует не менее десяти лет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире радио «Комсомольская правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мэр

Собянин пояснил, что уже 1900 домов расселено в рамках первой программы переселения. Она была заявлена еще в 1988 году и должна завершиться в 2018 г.

«Сейчас, конечно, другие строительные и финансовые возможности. Но 10−15 лет это минимальный срок, который потребуется на программу», — уточнил он.

Собянин отметил, что составлен список пятиэтажек, которые могут войти в программу реновации по результатам голосования. В нем находится около четырех с половиной тысяч домов.

«В список вошли пятиэтажки, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии и в которых большая доля жителей желает участвовать в программе реновации. Мнение жителей выяснялось во время специальных поквартирных телефонных опросов, проведенных правительством Москвы в апреле 2017 года», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая муниципалитет Москвы выставил на голосование о сносе список из 4,5 тысяч пятиэтажек. Голосование по списку сносимых домов будет проходить с 15 мая по 15 июня 2017 года.