Якутск, 5 мая, 2017, 07:00 — ИА Регнум. В Якутии переселенцы из ветхого жилья в новое жалуются на качество предоставленных им жилых помещений. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ, свежие жалобы на качество построенных взамен аварийных домов поступили из посёлков Ленинский Алданского района и Ытык-Кюель Таттинского района. Беспокоит переселенцев этих населённых пунктов в основном холод в новых зданиях.

(сс)Антон Самарский Застройка

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Кроме того, на отсутствие в домах, призванных заменить ветхие, благоустроенных придомовых территорий (ограждений, детских площадок, тротуаров, скамеек) жалуется абсолютное большинство опрошенных ОНФ расселённых жителей.

«Проведенный нами мониторинг показал, что по результатам программы нужно добиваться не только целевых показателей по обеспечению необходимых квадратных метров, а, прежде всего, говорить о качестве предоставляемого жилья», — подчеркнул сопредседатель регионального отделения ОНФ в Якутии Александр Кугаевский.

По словам жителей посёлка Ленинский, переехавших в новый дом в марте 2017 года, на чердаке нового здания многочисленные щели, «сквозь которые видно небо» в районе соединения крыши дома и козырьков над балконами. Просветы наблюдаются также в кровле на крыше, а утеплитель на системе вентиляции не закреплён. Сроки устранения этих недочётов жильцам не известны.

Жители поселка Ытык-Кюель, переехавшие в новое жильё три года назад, жалуются на трещины в квартирах размером до 2 сантиметров, идущие от потолка до пола. По словам переселенцев, зимой в их жилье очень холодно, а жалобы в местную администрацию не помогают.

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«Не был проведен соответствующий мерзлотный анализ грунтов. Необходимо провести серьезные работы по укреплению фундамента. Получается, что людям выделили новое аварийное жилье», — заключили в республиканском отделении ОНФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с новым холодным жильём вместо ветхого сложилась также в Якутском посёлке Жатай, жалобы поступали и из Якутска. Аналогичные проблемы возникают и с домами, построенными для детей-сирот.

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Напомним, обсуждая программу расселения на Госсовете 4 мая, президент РФ Владимир Путин отметил, что важны не только сроки, но и качество жилья для переселенцев из ветхих домов. В Якутии, отметим, программа расселения из аварийных домов, которую нужно будет завершить в 2017 году, пока выполнена на 70%, не достроено 35 домов.