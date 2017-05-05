Владивосток, 5 мая, 2017, 06:12 — ИА Регнум. Законопроект Палаты представителей США, предусматривающий проверки портов Дальнего Востока на соблюдение санкций против КНДР, руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич в беседе с корреспондентом ИА REGNUM назвал весенним обострением. По его мнению, если бы инициатива исходила непосредственно от президента Дональда Трампа, её можно было бы считать проблемой, однако в нынешнем контексте — это всего лишь декларация.

Франсиско де Гойя. Сумасшедший дом. 1812-1814

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«Это то, что называется «весеннее обострение», — прокомментировал экономист.

По его словам, отличительной особенностью представительной демократии является неизбежное желание депутатов показать себя перед избирателем с хорошей стороны. Если в странах, для которых демократия — это просто ширма, путные вещи происходят исключительно под выборы, то в странах, где демократия настоящая, депутаты ежедневно думают, что сделать, чтобы понравиться избирателю, чтобы запомниться, получить одобрение, выполнить общественный запрос. В редких случаях это настоящая работа — последить за состоянием дорог, принять медицинскую реформу.

«Но мы же понимаем, что невозможно каждое утро совершать подвиг. Плюс, как правило, такая реальная общественно-полезная деятельность требует большого подготовительного периода, она редко позволяет попиариться. Соответственно депутатам периодически нужно привлекать к себе внимание, и это очень хороший способ», — отметил эксперт.

«Есть противостояние с Китаем. Есть Китай, который полностью контролирует внешнюю политику экономическую и хочет, но пока не может контролировать внешнюю политику политическую Северной Кореи. Есть подозрение в адрес действующего президента (США) в том, что у него какие-то не очень понятные отношения с Россией, с Китаем, что он больше бизнесмен, чем человек принципа. Хотя это совершенно пустые и напрасные подозрения, потому что команда Трампа — это люди вполне себе идейные, в отличие от команды Клинтон, — добавил Максим Кривелевич. — Но, тем не менее, важно не то, что в коробке, а что на коробке написано. Поэтому в этих условиях сделать немножко козью морду Китаю — это красиво, очень дёшево, эффект мгновенный, за результатом никто не следит. Это чистый популизм. Я далёк от того, чтобы кидать в них что-либо, потому что наши депутаты в этом плане ещё хуже, тот популизм, который они предлагают, он ещё более странный».

При этом экономист выразил уверенность в том, что если бы указанное решение исходило от президента США, его можно было бы считать за проблему, следовало бы подумать, что делать, а пока это всего лишь декларация.

«Они никому не грозят, никого не пугают», — заключил Максим Кривелевич.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация США решила взять на особый контроль приморский порты Владивосток и Находка, а также хабаровский порт Ванино. Указанная мера прописана в законопроекте о новых санкциях против КНДР, который был принят большинством конгрессменов.