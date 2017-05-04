Москва, 4 мая, 2017, 19:35 — ИА Регнум. В Кремле на совместном заседании Госсовета и президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей развития РФ по исполнению «майских указов» предложили создать «постоянно действующие» механизмы расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Было заявлено, что предложенные подходы учитывают возможности бюджетов всех уровней, позволят привлечь внебюджетные средства и учитывают социальный статус проживающих. Президент Владимир Путин назвал данные меры «обоснованными, актуальными», сообщается на сайте Кремля.

Сергей Зубцов. Старая квартира. 1999

В рамках подготовки к заседанию Госсовета и комиссии работала группа, которая выработала и озвучила ряд мер по запуску постоянно действующих механизмов по расселению аварийного жилья. Группа работала под председательством главы Чувашии Михаила Игнатьева. Было отмечено, что в регионах «научились переселять» людей из аварийного жилья, используя при этом разные механизмы.

«К примеру, у нас, в Чувашии, успешно применяется практика переселения граждан по договорам о развитии застроенных территорий, то есть без привлечения государственных и муниципальных бюджетных средств. Таким образом, в рамках реализации программы были переселены сотни людей из 54 жилых помещений общей площадью почти 2 тыс. кв. метров. Кроме того, для эффективной реализации программы и обеспечения жильём социально незащищённых категорий населения в республике использован вариант предоставления земельного участка без конкурсных процедур в безвозмездное пользование. Это позволило ускорить процесс проектирования и строительства, а также применить нормативы проектирования с учётом площади расселяемого жилья», — сказал, в частности, Михаил Игнатьев.

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Между тем, до 2025 года в стране будут признаны аварийными многоквартирные дома общей площадью более 42 млн кв. метров. Уже сейчас накоплено более 9 млн кв. метров аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года. Поэтому члены рабочей группы пришли к выводу, что «следующим важным шагом в решении проблемы на государственном уровне должно стать создание постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилищного фонда», потому что «продолжать решать эту задачу в том формате, в котором мы работали ранее, невозможно». При этом должны учитываться возможности бюджетов всех уровней и привлекаться внебюджетные средства.

«Решение о степени участия государства переселения из аварийного жилья должно приниматься с учётом социального статуса проживающих на основе принципа социальной справедливости. Безусловно, возможностей у малоимущих, малообеспеченных или многодетных семей объективно меньше, чем у социально активных, трудоспособных граждан, но нельзя порождать иждивенчество. Дальнейшая реализация программы должна стимулировать трудоспособных граждан прилагать усилия для самостоятельного улучшения своих жилищных условий по действующим государственным и региональным программам», — считает Михаил Игнатьев.

Говоря о механизмах расселения аварийного жилья, он выделил пять. Это развитие застроенных территорий и развитие рынка арендного жилья, введение специального жилфонда для переселения, выдача жилищных сертификатов и создание правового, организационного механизма реализации инициатив жильцов «по самостоятельной реализации проектов реконструкции аварийного жилья, строительства нового жилья на земельном участке, который высвобождается после сноса аварийного дома».

Президент Владимир Путин назвал данные предложения «обоснованными, актуальными», выразив готовность правительства «их досконально проработать». Глава государства также поручил разработать механизмы расселения аварийного жилья и начать его реализацию с 1 января 2019 года поручил президент РФ Владимир Путин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, федеральная программа расселения аварийного жилья работает с 2008 года. Всего по ней планируется расселить более 11 млн кв. м жилья, признанного аварийным до 2012 года. Завершение программы намечено на сентябрь 2017 года. Полностью завершили программу 14 регионов: Калининградская, Московская, Рязанская, Магаданская, Ростовская, Тамбовская, Тюменская области, Ингушетия, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Москва и Санкт-Петербург.