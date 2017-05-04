Вашингтон, 4 мая, 2017, 19:00 — ИА Регнум. В США стартует программа очередной модернизации основных боевых танков М1 Abrams, сообщает портал dtmdatabase.com.

Markus Rauchenberger M1A2 SEP v.3 на испытаниях

По информации портала, основной боевой танк армии США будет обновлен до модификации M1A2 SepV3 (System Enhancement Package — SEP). Боевые машины этого типа начнут поступать в строевые части и продаваться на экспорт с 2019 года.

На данный момент американские бронетанковые войска оснащены танками M1A2 SepV2, которые и должны быть модернизированы до уровня SepV3. Уточняется, что испытания компонентов этой версии проводятся с 2016 года.

Основная часть модернизации касается усиления характеристик электронного оборудования и увеличения мощности системы электроснабжения машины для обеспечения энергией нарастающего количества датчиков.

Кроме того, заявлено о модернизации тактической системы передачи информации и усилении эффективности систем защиты танка за счет оснащения корпуса и башни боевой машины пакетами динамической защиты.

Сообщается, что боекомплект танка будет дополнен новейшим бронебойным оперенным подкалиберным снарядом (БОПС) M829A4, который должен быть способен эффективно поражать новейший российский танк Т-14 «Армата», с учетом применения на нем комплекса активной защиты «Афганит».

Представители Пентагона заявляют, что ранее в таких снарядах не было нужды, так как большинство российских танков типа Т-72Б3 и Т-90 не столь серьезно защищены.

Стоит отметить, что уже заявлено о разработке концепции дальнейшей модернизации танка М1А2 до уровня SepV4, направленной на уменьшение веса танков М1А2 SepV3 за счет миниатюризации электронного оборудования машины при сохранении уровня бронезащиты.