Москва, 4 мая, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в Кремле открыл воссозданный крест в память о великом князе Сергее Александровиче.

Памятный крест установленный у Никольской башни в 1908 году

«Он (крест) служит напоминанием о цене, которую пришлось заплатить за взаимную ненависть, разобщенность, вражду, о том, что мы должны сделать все, чтобы сохранить единство и согласие нашего народа… Россия у нас одна. И все мы, каких бы разных взглядов и позиций не придерживались, должны беречь и защищать ее. Во главу угла ставить будущее нашего народа, счастье наших людей, наших детей и внуков». Владимир Путин также поблагодарил всех, кто принимал участие в восстановлении этого памятника», — сказал Путин.

Кроме главы государства, в церемонии приняли участие сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, министр культуры России Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, председатель правления АЮР Владимир Груздев, представители Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества. Перед церемонией открытия патриарх провел заупокойное богослужение по великому князю и обряд освящения креста.

Работы по восстановлению креста, поставленного на народные пожертвования в 1905 и уничтоженного в 1918 году, велись Российским военно-историческим обществом и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» по поручению главы государства. Финансовую поддержку работ по восстановлению памятника оказал Владимир Груздев как член попечительского совета Российского военно-исторического общества.