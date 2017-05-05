Ватикан, 5 мая, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Активная позиция, занятая Ватиканом в русле миротворчества и налаживания межконфессионального диалога, вызывает заслуженное уважение. О последних новостях с католического фронта сражения с мировой проблемой нетерпимости повествует статья обозревателя ИА REGNUM Станислава Стремидловского.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Рукоположение в священники Католической Церкви Бехбуда Мустафаева, выпускника Католической высшей духовной семинарии «Мария — Царица апостолов» в Санкт-Петербурге стало знаковым событием, возможно, знаменующим собой (по мысли Ватикана) возрождение католического присутствия на востоке Закавказья. На территории Азербайджана католические общины были известны с давних пор, первые документальные упоминания относятся к XIV веку, а расцвет приходился на век XVII. Тогда же имел место и максимальный уровень поддержки, оказываемый католикам Закавказья европейскими державами.

Но на рубеже веков Европа погрузилась в пучину внутренних проблем, поддержка иссякла, и уже в начале XIX века католические общины в этом регионе сошли на нет. Теперешнее постсоветское состояние сознания азербайджанцев, «после 70-летнего периода религиозных гонений», как выразился новопоставленный священник, значительно секуляризовано и может представлять благодатную почву для продвижения классического христианского вероучения среди формально исповедующих ислам.

Остается надеяться, что новой католической общине хватит такта и умения, чтобы не вызвать межконфессиональный конфликт там, где должно быть место мирного диалога.

Подробности читайте в статье: Ватикан напоминает Баку: Азербайджан — древняя страна христианства

Предлагаем вашему вниманию также другие статьи Станислава Стремидловского по общественно-политической тематике.