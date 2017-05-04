Москва, 4 мая, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Подавляющее большинство регионов справятся с задачей расселения аварийных домов в установленные сроки. Об этом 4 мая заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень на совместном заседании Госсовета и президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей развития страны по теме реализации «майских указов».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийное жилье

«14 регионов уже завершили реализацию программ переселения тех домов, которые признаны аварийными на 1 января 2012 года; 2 субъекта — Республика Ингушетия и Калининградская область — ещё в 2015 году; подавляющее большинство регионов, по нашим прогнозам, справятся с этой задачей и в установленные сроки эту работу завершат», — заявил Мень.

Тем не менее, несмотря на все меры, в ряде регионов темпы расселения не соответствует планам, и «порядка 11 из них вызывают опасения», отметил он.

«Минстроем России и Фондом содействия реформе ЖКХ ведется работа в ручном режиме с каждым проблемным регионом, и за каждым регионом закреплены соответствующие специальные кураторы», — подчеркнул министр.

Реализуя комплекс мер по исполнению майских указов, правительство серьезно переформатировало работу по выполнению регионами взятых на себя обязательств по расселению аварийного жилья — так, установлены по согласованию с губернаторами чёткие ежегодные целевые показатели расселения, втрое сокращены условия предоставления средств регионам и сроки рассмотрения их заявок.

Кроме того, выделены дополнительные средства, что сократило расходы региональных и муниципальных бюджетов в среднем по стране с 62 до 50%, закреплены лимиты выделяемых средств на 2017 год включительно, предоставляется возможность выбирать их опережающим порядком — как и просили субъекты РФ.

Наконец, введена жёсткая финансовая ответственность за нарушение сроков переселения каждой конкретной семьи — главы субъектов РФ взяли на себя обязательства обеспечить расселение этих семей в установленные сроки, подписав соответствующее соглашение.

По словам министра, результатом этих мер стало «практически трёхкратное увеличение темпов расселения аварийного жилья».

При этом Мень призвал поддержать те регионы, которые выполнят свои обязательства в установленный срок. По его словам, регионам, которые досрочно в 2015 году завершили работы, выделено дополнительное финансирование, которое позволило запустить расселение домов, признанными аварийными уже после 1 января 2012 года.