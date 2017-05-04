Москва, 4 мая, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Член Совфеда Алексей Александров предлагает кратно увеличить штрафы за разжигание костров.

skeeze Лесные пожары

Сейчас за розжиг костров с нарушением противопожарной безопасности гражданам грозит штраф до 3 тыс. рублей, а в случае возгорания — до 5 тыс.

Сенатор предлагает их увеличить — от 1 млн до 3 млн рублей. По его мнению, штрафы должны быть такими, чтобы люди боялись нарушать закон, а сегодняшние суммы никого не пугают, пишет «Парламентская газета».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, повышенный уровень — «оранжевый» пожароопасности объявлен в Москве, Московской, Тульской, Калужской областях.