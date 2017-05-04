Вашингтон, 4 мая, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Специалисты NASA, осуществляющие контроль над полетом «Кассини», опубликовали первую видеозапись пролета зонда через верхние слои атмосферы Сатурна. Об этом сообщает NASA.

НАСА Вид с финальных орбит «Кассини» в представлении художника

Видео начинается с изображения закрученного вихря на северном полюсе планеты, затем проходит мимо внешней границы шестиугольного урагана и за его пределами.

Исследователи отмечают, что эти изображения изменили их представления о том, как ведет себя гигантский шторм.

«Я был удивлен, увидев так много острых краев вдоль внешней границы шестиугольника и центральной воронки полярного вихря. Что-то должно удерживать слои на разных широтах от смешивания, чтобы поддерживать эти края», — сказал Кунио Саянаги, сотрудник Хэмптонского университета в Вирджинии.

В тот, когда был сделан видеоролик, «Кассини» находился на расстоянии всего в 6700 километров от поверхности облаков Сатурна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Кассини», запущенный в 1997 году, передал на Землю фотографии Титана, наиболее похожего на Землю спутника Сатурна. А затем направился на сближение с планетой-гигантом. Ожидается, что зонд совершит 22 прохода между Сатурном и его кольцами, после чего сгорит в атмосфере планеты, завершив свою миссию.