Супруг британской королевы решил оставить публичную деятельность
Лондон, 4 мая, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп заявил о прекращении участия в публичных мероприятиях с осени 2017 года, говорится в сообщении Букингемского дворца.
Новые приглашения не будут приниматься с осени. 95-летний герцог Эдинбургский намерен участвовать в публичных мероприятиях только по собственному желанию.
Королева Великобритании Елизавета II полностью поддержала супруга в этом решении. Принц посетит все мероприятия, запланированные до августа 2017 года.
Также отмечается, что Филипп входит в руководство более чем 780 различных организаций, он прекратит активное участие в их деятельности, однако покидать свои посты не будет.
Сама королева Елизавета II «продолжит в полной мере осуществлять свои официальные обязанности при поддержке членов королевской семьи».
Напомним, принцу Филиппу 10 июня исполнится 96 лет.