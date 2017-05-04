В Финском заливе обнаружены две погибшие советские подлодки
Санкт-Петербург, 4 мая, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Каждая из обнаруженных лодок активно участвовала в боевых действиях на Балтике. При этом субмарина Щ-406 под командование капитана второго ранга Е.Я. Осипова по официальным данным 1942 году уничтожила 5 кораблей противника, и даже сумела привезти с собой пленных моряков с одного из потопленного транспортных судов. Весь экипаж лодки был награжден орденами и медалями, а Евгений Яковлевич Осипов стал одним из двух подводников-балтийцев, удостоенных звания Герой Советского Союза к 1942 году.
На 5 мая из Кронштадта запланирован выход судна Балтийского флота, с представителями Западного военного округа, Московской Духовной академии и СМИ. Дайверы экспедиции установят на корпуса погибших кораблей мемориальные доски со списками членов экипажа, будет проведена панихида и отданы воинские почести. При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации