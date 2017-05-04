Санкт-Петербург, 4 мая, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Каждая из обнаруженных лодок активно участвовала в боевых действиях на Балтике. При этом субмарина Щ-406 под командование капитана второго ранга Е.Я. Осипова по официальным данным 1942 году уничтожила 5 кораблей противника, и даже сумела привезти с собой пленных моряков с одного из потопленного транспортных судов. Весь экипаж лодки был награжден орденами и медалями, а Евгений Яковлевич Осипов стал одним из двух подводников-балтийцев, удостоенных звания Герой Советского Союза к 1942 году.

Константин Богданов