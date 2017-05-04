Анкара, 4 мая, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Ограничения на беспошлинный ввоз из России пшеницы сняты турецкими властями, заявил 4 мая министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, сообщает Bloomberg.

Караван. Николай Каразин. 1896

По словам министра, турецкие компании снова могут ввозить из России пшеницу без пошлин. Ограничения, введенные в марте 2017 года, сняты.

Напомним, 15 марта 2017 года Анкара приостановила выдачу лицензий для российских экспортеров на беспошлинный ввоз подсолнечного масла, пшеницы и кукурузы. Россия была исключена из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин.

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Комментируя это решение Анкары, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев сказал, что Москва отвергает попытки оказать давление на Россию с тем, чтобы открыть доступ турецкой сельхозпродукции на российский рынок.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 мая в Сочи состоялись переговоры президента РФ Владимиа Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи российский президент заявил, что все ограничения в торговле между двумя странами сняты.

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