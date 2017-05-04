Барнаул, 4 мая, 2017, 09:18 — ИА Регнум. «Сбор может быть введён по решению самого региона. То, что обозначили сумму до ста рублей за день пребывания, — это правильное решение, потому что сначала «хотелок» было много, особенно у крупных приморских регионов, кто хотел бы сразу, много и так далее. Я даже не думаю, что Алтайский край будет сразу выходить на максимум этой суммы. Я думаю, мы начнём где-то с серединки, чтобы апробироваться, посмотреть, как это будет воспринято туристами, как это будет воспринято гостями нашего края», — подчеркнул член Совета Федерации Федерального собрания РФ Михаил Щетинин.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай

Как уже сообщало ИА REGNUM, курортный сбор сроком на 5 лет будет введен в 5 регионах России. По итогам будет принято решение вводить ли данный механизм на территории всей страны. Это решение было одобрено в ходе заседания президиума Госсовета, которое в августе 2016 года провел в Белокурихе Владимир Путин.

В октябре 2016 года дирекция санаториев Белокурихи обнародовала свою точку зрения по поводу суммы курортного сбора.

«Мы предлагаем на начальном этапе ввести минимальную ставку курортного сбора — не более 30 рублей в сутки, что, кстати, совпадает с позицией президента», — заявлял руководитель дирекции Сергей Криворученко.

В конце апреля 2017 года законопроект, предусматривающий введение курортного сбора с туристов, приезжающих в Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, одобрило правительство РФ.

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В одобренном законопроекте с туристов предлагается взимать до 100 рублей в сутки. Однако 100 рублей — это максимальная сумма, регионы могут её снизить.