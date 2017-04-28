Законопроект о курортном сборе одобрило правительство РФ

Москва, , 14:15 — REGNUM Законопроект, предусматривающий введение курортного сбора с туристов, приезжающих в Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, одобрило правительство РФ.

«Правительством РФ одобрен законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», — говорится в сообщении министерства РФ по делам Северного Кавказа.

Максимальный размер сбора составит 100 рублей в сутки с одного туриста.

Эксперимент с введением курортного сбора продлится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, введение курортного сбора обсуждается с ноября 2015 года. Предполагается, что субъекты, на территории которых внедряется закон, смогут консолидировано получать около 10 млрд рублей в год.

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