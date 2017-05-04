Москва, 4 мая, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Более двух третей граждан РФ гордятся тем, что они живут в России, наиболее достойными поводами для гордости граждане РФ считают историю, культуру, армию и природные богатства страны.

Абрам Харьковский. Награда учителю. 1951

Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», пишет газета «Известия». Тем, что они россияне, гордятся 75% респондентов.

Главными достоинствами страны считают природные богатства и историю 40% опрошенных.

Еще 37% среди главных достоинств России назвали армию, 29% — культуру. Гордость за свою страну испытывают 67% респондентов (в 2015-м — 71%).

Наименее популярными поводами для гордости за страну стали система здравоохранения (2%), система образования (5%) и экономические успехи (3%).

Опрос проводился с 21 по 24 апреля, всего было опрошено 1,6 тыс. человек. Исследование проводилось в форме интервью.