Москва, 4 мая, 2017, 08:38 — ИА Регнум. Первый летный экземпляр новейшего российского узкофюзеляжного самолета МС-21, который может составить конкуренцию современным Boeing 737 и Airbus A320, покинул сборочный цех Иркутского авиационного завода, чтобы пройти летные испытания. Об этом газете «Известия» рассказал источник, близкий к руководству авиационной отрасли.

Leehamnews.com Самолет MC-21

«Начался финальный этап подготовки к первому испытательному полету, — говорится в сообщении. — В конце 2018 г или начале 2019-го первые летные экземпляры МС-21 должны быть поставлены «Аэрофлоту».

Источник газеты уточнил, что самолет МС-21 недавно завершил очередной этап тестовых испытаний и 28 апреля покинул цех окончательной сборки для подготовки к первому полету.

Самолет МС-21 — самый современный российский лайнер. В зависимости от модели новое российское воздушное судно рассчитано на 150 или 180 пассажиров. Дальность полета МС-21 составляет до 6 тыс. км.