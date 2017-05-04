Москва, 4 мая, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Законопроект об освобождении от налогообложения услуг по финансовой аренде важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий направлен российским правительством на рассмотрение в Государственную думу, сообщили 4 мая в правительстве России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Соответствующее распоряжение 3 мая подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в статью 149 Налогового кодекса Российской Федерации в части освобождения от обложения налогом на добавленную стоимость услуг по финансовой аренде (лизингу) важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий», — говорится в документе.

Согласно законопроекту, ряд услуг должен быть освобожден от НДС. Речь идет о передаче важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий, имеющих соответствующее регистрационное удостоверение, по договорам финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа.

Напомним, 27 апреля 2017 года на заседании правительства этот законопроект был рассмотрен и одобрен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев, выступая 19 апреля в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2016 году, заверил, что налоги в 2017 году повышаться не будут.