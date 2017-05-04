Тегеран, 4 мая, 2017, 04:22 — ИА Регнум. Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в иранской провинции Голестан возросло до 35 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные властей страны.

Геннадий Старовойтов. Шахтёры. 1969

Сообщается, что еще более 30 человек получили ранения. Все пострадавшие были доставлены в ближайшие медучреждения.

Ранее, напомним, сообщалось, что из шахты извлечены тела 21 погибшего. Всего, по разным данным, под завалами на глубине 1,8 км могли оказаться от 40 до 90 человек.

На месте трагедии продолжается масштабная спасательную операцию, в которой задействованы подразделения Корпуса стражей исламской революции и кинологи с собаками.

Президент Ирана Хасан Роухани поручил министру труда и социального обеспечения отправиться на место, чтобы лично контролировать ход спасательной операции.

Как передавало ИА REGNUM, взрыв на угольной шахте «Заместане Юрт» возле города Азадшахр на севере Ирана произошёл вечером 3 мая. По предварительной информации, причиной взрыва стало превышение допустимых норм содержания метана в забоях.