Ростов-на-Дону, 3 мая, 2017, 20:43 — ИА Регнум. Сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев принял очередные кадровые решения. Так, вопросы жилищно-коммунального хозяйства в должности заместителя главы администрации будет курировать Владимир Сакеллариус, а главным архитектором города-миллионника стал Игорь Репьев. Об этом ИА REGNUM сообщили в горадминистрации 3 мая.

ИА REGNUM Здание Ростовской-на-Дону городской думы

О новом главном коммунальщике донской столицы известно, что последние 12 лет он занимал должность директора ООО «Квадро» — компанией, занимающейся управлением многоквартирными домами. В Законодательном собрании Ростовской области Сакеллариус работал в комитетах по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи, а также местному самоуправлению.

Что касается нового директора департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону, то Игорь Репьев с 2006 по 2013 годы трудился в должности главного архитектора Азова, затем замещал должности в департаменте архитектуры и градостроительства областного центра, затем руководил персональной творческой архитектурной мастерской регионального отделения «Союза архитекторов России».

Напомним, на прошлой неделе заместителем сити-менеджера Ростова-на-Дону по социальным вопросам была назначена Елена Кожухова, до этого руководившая городским департаментом социальной защиты населения.

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В администрации Ростова-на-Дону стала вакантной очередная должность

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с ноября 2016 года чиновничий аппарат в администрации донской столицы практически полностью обновлён. Процесс начался после того, как пост сити-менеджера города-миллионника занял бывший министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев.

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