Москва, 3 мая, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Поручение председателя правительства России повысить МРОТ разом на 43% до прожиточного минимума очень похоже на популизм. Данное поручение фактически невозможно реализовать на практике, считает член Торгово-промышленной палаты России Анна Вовк.

Дарья Антонова ИА REGNUM МРОТ

«Перед принятием такого решения необходимо, прежде всего, ответить на вопрос, откуда взять деньги, — прокомментировала Анна Вовк инициативу председателя правительства РФ. — Ведь невозможно обойтись повышением зарплаты только тем 4,7 млн человек, которые работают за МРОТ, потратив на это 15 млрд рублей, придётся соответственно поднимать и остальные зарплаты — должно же сохраняться соотношение дохода на разных должностях. И если в госсекторе такое повышение еще возможно за счёт изыскания дополнительных средств в закромах, то повышение зарплат в коммерческих предприятиях сейчас выглядит маловероятным. У предпринимателей просто не хватит денег на выполнение этого указа, а давать субсидии на зарплаты никто не собирается».

Это очередная необоснованная попытка выбить деньги из бизнеса, который и так сейчас задыхается от непомерного бремени налогов и так называемых неналоговых платежей. У предпринимателей просто не хватит денег на выполнение этого указа, а давать субсидии на зарплаты никто не собирается. Рост МРОТ непременно должен соответствовать экономическому росту, полагает эксперт.

«При повышении МРОТ сейчас у бизнеса будет только два выхода: либо формально немного сократить рабочую неделю, тем самым полностью избавившись от требований по МРОТ, либо еще дальше уходить в тень, уклоняясь от официального оформления сотрудников. Оба варианта негативно скажутся и на регулировании рынка труда, и на собираемых в казну средствах», — резюмирует Анна Вовк.

Напомним, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить проект закона о повышении МРОТ. Он предлагает уравнять МРОТ с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения. В первом квартале 2017 года он составил 10,7 тыс. рублей. На данный момент МРОТ составляет 7,5 тыс. рублей, с 1 июля 2017 года он должен вырасти до 7,8 тыс. рублей.