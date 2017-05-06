Санкт-Петербург, 6 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 23 апреля в «Известиях Петроградского Совета» опубликованы: резолюция Петроградского Совета о плане мероприятий по продовольственному вопросу, его воззвание ко всем крестьянам и обращение ко всем провинциальным Советам рабочих и солдатских депутатов по тому же вопросу. В резолюции говорится о том, что существующие продовольственные органы, очевидно, бессильны справиться со своей задачей, и поэтому необходимо, чтобы Советы вмешались в это дело и организовали мобилизацию запасов на местах. Для этого необходимо послать во все уезды, во все крупные экономии и села своих представителей, которые также должны получить полномочия и от председателя общероссийского продовольственного комитета; выяснить на местах наличные свободные запасы и организовать подвоз их к станциям железных дорог для вывоза в городские центры, на фронт и к мельницам.

Неизвестный художник. Открытка серии «Типы горожан 1917 года». Мы жертвою пали любви роковой... (фрагмент)

В «Воззвании ко всем крестьянам» сначала говорится о том, что рабочие городов и солдаты «своей кровью завоевали свободу, которая даст крестьянству благосостояние и разрешит земельный вопрос». Если армия на фронте и города останутся без хлеба, то погибнет и свобода, а без свободы не будет и земли. Воззвание оканчивается призывом к крестьянам везти хлеб. В обращении к провинциальным советам просят напрячь все усилия, чтобы организовать подвоз хлеба к пристаням и станциям железных дорог, оказать поддержку местным продовольственным комитетам, а если нужно — проявить и влияние на них.

Москва, очередь за хлебом на Тверской

На соединенном заседании Московского Совета 23 апреля также обсуждался продовольственный вопрос. Вынесена резолюция, в которой указывается, что скорейшее окончание войны в значительной мере будет способствовать устранению продовольственной разрухи, оставленной в наследство от самодержавного строя, и что ею же объясняется обострение продовольственного кризиса. Собрание требует от Временного Правительства принятия и срочного проведения в жизнь следующих мер:

1) закона о хлебной монополии, 2) немедленного установления твердых цен на все предметы первой необходимости, 3) немедленного проведения в жизнь декрета об ограничении прибыли капиталистов нормальный процентом, 4) немедленного установления минимума заработной платы, 5) введения по всей стране правильного распределения продуктов первой необходимости и проведения продовольственными комитетами карточной системы по всей стране; 6) взятия на учет всех продовольственных запасов страны

Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 23 апреля постановил предложить Правительству образовать особую следственную комиссию с участием представителей Исполкома для расследования печальных событий, имевших место 20 и 21 апреля и повлекших за собой несколько жертв. Исполком воспретил на сегодняшний день митинги и манифестации на улицах.

На заседании Исполкома 23 апреля вождь датской социал-демократии и редактор ее центрального органа «Социал-Демократ» Боргбьерг передал от имени объединенного комитета трех скандинавских партий (Дании, Норвегии и Швеции) обращенное ко всем русским социалистическим партиям приглашение на международную социалистическую конференцию. Боргбьерг познакомил Исполком с теми условиями, на которых официальная немецкая социал-демократия считает возможным заключение мира. Условия эти таковы: признание права на самоопределение наций, обязательный международный третейский суд, требование постепенного разоружения, возвращение всех захваченных Германией земель, предоставление русской Польше полной свобода выбора, стать ли ей независимой или присоединиться к России или к Германии, восстановление независимости Бельгии, Сербии, Черногории и Румынии, предоставление Сербии свободного выхода к Адриатическому морю, передача Болгарии болгарских областей Македонии. Что касается Эльзас-Лотарингии, то здесь было бы возможно путем полюбовного соглашения исправление лотарингской границы.

На указание, что признание принципа самоопределения нации плохо вяжется с деталями программы, так как, например, при исправлении границы Лотарингии и т. д. не предполагается произвести плебисцит, Боргбьерг ответил, что он и сам видит, что тут не совсем сведены концы с концами, так как право национального самоопределения, очевидно, понимается различно, но что этот и другие подобные вопросы могут найти разрешение на конференции.

Лавр Корнилов в 1917 году

Главнокомандующий войсками Петербургского военного округа генерал Корнилов 23 апреля издал приказ с призывом к армии и всем гражданам «отстоять завоеванную свободу, отстоять родную землю от вражеского нашествия». По словам Корнилова, имеются сведения, что против российского северного фронта сосредоточиваются большие силы противника. Коммерческий флот немцев уже стоит в Любаве, готовый, с проходом льда, погрузить войска и, под прикрытием флота, произвести десант, может быть, в непосредственной близости от Петербурга.

На Румынском фронте генералом Щербачевым выпущено воззвание, написанное на русском и румынском языках по поводу нарушения порядка во время манифестации 18 апреля. В воззвании говорится, что мы воюем на территории союзного государства, доблестно и честно выполняющего принятые на себя обязательства и уже понесшего тяжелые жертвы в общей борьбе.

Наши товарищи, которые освободили арестованного германофила Раковского, или находились под влиянием подкупленных германскими деньгами иностранных провокаторов, или не понимали, насколько такое насилие над волей свободного союзного правительства вредит общему делу. Лица, которые призывают к ниспровержению существующего в Румынии строя, покушались на право румынского народа, которому принадлежит право установить тот или иной государственный строй…

Те, кто стремится поссорить нас с союзниками или создать между нами недоразумение, желают, чтобы Россия вновь подпала под чье-либо господство. Желать же этого могут только изменники и провокаторы, бороться с которыми должны мы все.

В Таврическом дворце 23 апреля состоялось совещание представителей районных комитетов Советов рабочих и солдатских депутатов. Совещание признало необходимым создать организацию всех районов для установления связи с Исполкомом Совета. С этой целью была выбрана комиссия из 10 лиц — по одному из района — для выработки плана работ и для представления доклада собранию представителей районных комитетов.

Рабочие Путиловского завода

Временное Правительство 23 апреля утвердило «положение о рабочих комитетах в промышленных заведениях». Рабочие комитеты учреждаются как в частных, так и в казенных промышленных заведениях всякого рода (фабрично-заводских, горных, горнозаводских и т. д.). Они могут объединяться в Главный Комитет. Комитеты состоят из членов, избранных рабочими заведений на основе всеобщего, не исключая женщин и несовершеннолетних, равного, прямого и тайного голосования. Члены комитета могут быть увольняемы администрацией заведений лишь по постановлению примирительных учреждений. Предметами ведения рабочих комитетов являются:

1) представительство рабочих пред администрацией заведения по вопросам, касающимся взаимоотношений между предпринимателями и рабочими (о заработной плате, рабочем времени и т. д.), 2) разрешение вопросов, касающихся внутренних взаимоотношений между рабочими заведениями, 3) представительство рабочих в их сношениях с правительственными и общественными учреждениями и 4) заботы о культурно-просветительной деятельности среди рабочих заведения и о других мероприятиях, направленных к улучшению их быта.

Ленин 23 апреля в интервью, данном Э. Торниайнену (редактору финской социал-демократической газеты «Tyomies» («Рабочий»)) заявил:

Мы думаем, что Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов представляет в данный момент большинство рабочих и солдат. Со своей стороны мы (большевики) боремся за влияние и завоевание большинства в Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов и во всех местных Советах. Мы предлагаем рабочим и солдатам производить перевыборы членов Советов в тех случаях, когда депутаты не вполне отвечают воле большинства.

Перед VII (Апрельской) Всероссийской конференцией РСДРП (б) в Петрограде было 14 595 членов партии, в Кронштадте — около 3 тыс. чел., в Гельсингфорсе — около 3 тыс. чел., в Выборге — 560 чел., в Москве— 7 тыс. чел., в Иваново-Вознесенске — 3564 чел., в Саратове — около 1600 чел., в Самаре — 2700 чел., в Сормове — 2 тыс. чел., в Казани — 400 чел., в Харькове— 1100 чел., всего в Донбассе — 5423 чел., на Урале — 14 600 чел., в Екатеринодаре — 200 чел. Всего в партии насчитывалось порядка 80 тыс. членов.

Сход крестьян Козельского уезда Калужской губернии (7 тыс. чел.) 23 апреля выдвинул требования: о смещении Временного правительства, «служащего только тормозом революционного дела»; о передаче всей власти Совету рабочих и солдатских депутатов, который, опираясь на революционный пролетариат, должен положить конец войне.

Заседание Совета рабочих и солдатских депутатов в Таврическом

Солдаты 1-й роты 14-го Сибирского стрелкового полка в Красноярске приняли 23 апреля резолюцию:

«Война есть только растрата тысяч драгоценных жизней дорогих нам братьев-товарищей… Не война до победного конца, а революция до конца».

Согласно заявлению землевладельца Гурко, в Старооскольском уезде Курской губернии крестьяне препятствуют поденным рабочим производить посевы; военнопленные из экономий уходят, к предупреждению чего местной властью не принимается никаких мор. Телеграммой из Щигров сообщается о заключении в местную тюрьму военнопленных, работающих в имении Демина; снятие с работ военнопленных угрожает своевременному засеву полей.

Из разных местностей Орловской губернии 23 апреля приходят известия об аграрных волнениях. Для разъяснения недопустимости произвола и насилий командированы на места солдатские и офицерские депутаты. В Севском уезде крестьяне снимают пленных и рабочих, самовольно устанавливают поденную и арендную плату. Посев яровых во многих экономиях не производится за недостатком рабочих рук, пленные же отказываются от работ. Убеждения не действуют. В Малоархангельском и Кромском уездах наблюдались единичные случаи волнений крестьян: предъявлялись к землевладельцам требования о принудительной аренде, снимали служащих и рабочих. Для успокоения населения приняты меры уездными комитетами.

Телеграммой от 23 апреля из Тульской губернии сообщается о разгроме крестьянами в Богородицком уезде имения «Кресты». В Крапивенском уезде, в имении князя Гагарина, при селе Царево, крестьянами удален управляющий.

В Остропластиковской волости, Сапожковского уезда, Рязанской губернии делегатом деревни Крюково самочинно сняты в экономии Длотовской поденные рабочие, угрожает снять всех рабочих и домашнюю прислугу.

В Задонском уезде Воронежской губернии крестьянами захвачено имение графини Апраксиной; служащие удалены, сельскохозяйственные запасы расхищаются.

Наиболее заметные волнения и брожения среди крестьян 23 апреля наблюдались в Лаишевском, Спасском и Свияжском уездах Казанской губернии, были случаи самовольных запашек с захватом запасов семян, разгромов имений, а также отобрания общинниками земель у хуторян. Для успокоения населения выезжали и выезжают члены губернских и уездных организаций. Причинами этих явлений выставляются острое малоземелье, возбуждение населения ложными слухами и отсутствие на местах сознательного элемента. Волнения ликвидируются, производится расследование, приняты меры к ограждению интересов землевладельцев.

Волнения крестьян

Морис Палеолог пишет 23 апреля:

Беседа с крупным металлургистом и финансистом Путиловым; мы обмениваемся мрачными прогнозами на счет неизбежных последствий настоящих событий.

— Русская революция, — говорю я, — может быть только разрушительной и опустошительной, потому что первое усилие всякой революции направлено на то, чтобы освободить народные инстинкты; инстинкты русского народа по существу анархичны… Никогда я не понимал так хорошо пожелания Пушкина, которое внушила ему авантюра Пугачева: «Да избавит нас бог от того, чтобы мы снова увидели русскую революцию, дикую и бессмысленную».

— Вы знаете мой взгляд на это. Я полагаю, что Россия вступила в очень длительный период беспорядка, нищеты и разложения.

— Вы, однако, не сомневаетесь, что Россия, в конце концов, опомнится и оправится?

Серьезно помолчав, он продолжает с странно сверкающим взглядом:

— Господин посол, я отвечу на ваш вопрос персидской притчей… Была некогда на равнинах Хороссана великая засуха, от которой жестоко страдал скот. Пастух, видя, как чахнут его овцы, отправился к известному колдуну и сказал ему: «Ты такой искусный и могущественный, не мог ли бы ты заставить траву снова вырасти на моих полях?» — «О, ничего нет проще! — отвечал тот. — Это будет тебе стоить лишь два тумана». Сделка сейчас же была заключена. И волшебник тотчас приступил к заклинаниям. Но ни на завтра, ни в следующие дни не видно ни маленького облачка на небе; земля все больше высыхала; овцы продолжают худеть и падать. В ужасе пастух возвращается опять к колдуну, который расточает ему успокоительные слова и советы на счет терпения. Тем не менее, засуха упорно держится; земля становится совершенно бесплодной. Тут пастух в отчаянии опять бежит к колдуну и со страхом спрашивает его: «Ты уверен, что заставил траву вырасти на моих полях?» — «Совершенно уверен; я сто раз делал вещи гораздо более трудные. Итак, я тебе гарантирую, что твои луга снова зазеленеют… Но я не могу тебе гарантировать, что до тех пор не погибнут все твои овцы».

Зинаида Гиппиус пишет 23 апреля в дневнике:

Грандиозный разлив Дона; мост провалился, почта не ходит. Мы отрезаны. Смешно записывать отрывочные сведения из местных газет и случайного петербургского письма. У меня есть мнения и догадки, но как это сидеть и гадать впустую?

Отмечу то, что вижу отсюда: буча из-за войны разгорается. Иностранная «нота», как бы от всего Пр-ва, но явно составленная Милюковым (голову даю на отсечение) возбудила совершенно ненужным образом. Было соединенное заседание Пр-ва и Сов. Р. и С., после чего Пр-во дало «разъяснение», весьма жалкое.

Кажется, положение острое. (Издали).