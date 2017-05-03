Киров, 3 мая, 2017, 12:54 — ИА Регнум. В среду, 3 мая, Кировский областной суд признал законным вынесенный ранее приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Кировлеса». Об этом сообщает Life.ru.

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«Кировский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты оппозиционера Алексея Навального и отказался менять приговор по делу «Кировлеса», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 мая в Кировском областном суде рассматривалась апелляционная жалоба, которую подала защита Навального на обвинительный приговор Ленинского районного суда Кирова.

Согласно приговору, Навальный и Петр Офицеров (второй фигурант дела) осуждены по делу о растрате свыше 16 млн рублей компании «Кировлес».

Навальный получил пять лет условного срока, а Офицеров — четыре года условно.

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