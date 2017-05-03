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Защита попросила суд оправдать Навального по делу «Кировлеса»

Политика

По словам адвоката, приговор суда предыдущей инстанции незаконен

Оноре Домье. Защитник. 1862-1865
Оноре Домье. Защитник. 1862-1865

Киров, 3 мая 2017, 12:18 — REGNUM  Просьба об отмене обвинительного приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Кировлеса» поступила со стороны адвокатов в ходе судебного процесса, пишет газета «Коммерсантъ».

Защита обратилась к судьям Кировского областного суда с просьбой оправдать Навального и Петра Офицерова, другого фигуранта дела «Кировлеса», экс-главы «Вятской лесной компании». По словам адвоката Навального Вадима Кобзева, приговор суда предыдущей инстанции незаконен.

Кобзев обосновал свое заявление тем, что судом был «проигнорирован политический характер преследования Навального». Кроме того, защите, по словам адвоката, не дали вызвать свидетелей и провести экспертизы.

Напомним, 3 мая в Кировском областном суде рассматривалась апелляционная жалоба, которую подала защита Навального на обвинительный приговор Ленинского районного суда Кирова. Согласно приговору, Навальный и Офицеров осуждены по делу о растрате свыше 16 миллионов рублей компании «Кировлес».

Ранее дело «Кировлеса» с постановлением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) пересматривал Ленинский районный суд Кирова. Им был вынесен обвинительный приговор в отношении Навального и Офицерова.

Навальный получил пять, а Офицеров — четыре года лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Навальный не признает себя виновным.

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