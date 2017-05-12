Москва, 12 мая, 2017, 19:54 — ИА Регнум. ИА REGNUM в рамках сотрудничества с фестивалем рисованных историй «КомМиссия» публикует комикс Аскольда Акишина «Война миров». В связи с этим корреспондент агенства пообщался с комиксистом и узнал подробнее о работе и творчестве художника в целом.

Аскольд Акишин Аскольд Акишин. «Война миров» обложка

Акишин считается одним из пионеров-комиксистов в России и известен не только на Родине, но и за рубежом. Нередко иностранные специалисты в области «девятого искусства» называют Аскольда «визитной карточкой» российского комикса в жанре «хоррор». Помимо ужасов и фантастики, творчество художника включает в себя исторический, военный, приключенческий, детский, сверхгероический, документальный жанры, а также детектив и андерграунд.

Мне кажется, что у нас в 70−80-е годы комиксов практически не было, не считая веселых картинок. И я даже не думал, что когда-нибудь буду чем-то таким заниматься. Уникальный случай, конечно.

Я по профессии художник. Жанры иллюстрации мне были интересны. И когда я увидел французские комиксы, захотелось тоже что-то такое сделать.

Аскольд Акишин Издательство «Бумкнига» Аскольд Акишин. Обложка комикса «Моя Комикс биография»

Есть такие люди, уникальные. У меня знакомый ветеринар по специальности, но очень любит рисовать. Бросил свою профессию, занялся книжной иллюстрацией. Ну и комиксы тоже рисовал. Человек, на самом деле, может многого достичь таким самообучением.

Наверное, самое главное — сюжет. Ну и рисунок.

Мне всегда нравились итальянский художник Серджио Топпи, француз Жан Жиро. Это комиксисты.

Не знаю, когда увидел, мне сразу понравилось их творчество. Ну, а из художников-классиков мне нравится Ренато Гуттузо, итальянец. Он рисует живопись, графику.

Искусство — это когда ради творчества. Когда искусство идет на службе у религии или еще чего-то — это уже не то получается. Совсем разные вещи. Я вообще думаю, что сейчас религия и искусство идут далеко друг от друга.

Аскольд Акишин Издательство «Бумкнига» Аскольд Акишин. Обложка комикса «Лес»

Да, как-то я рисовал для издательства «Панорама» комикс на библейские сюжеты. Там были Адам и Ева. Потом в моих рисунках подрисовали какие-то веточки, сгладили. Но я не обиделся.

Все эти темы изображаются за рубежом. Если это уже есть, то пускай будет.

У меня был такой момент. Просили для газеты какой-то во времена перестройки нарисовать рисунок на сексуальную тему. Ну я нарисовал. Ничего особенного.

Я все делаю по старинке. Рисую на бумаге. Тушь, перьевая ручка. Постоянно меняю перья. Меняется ли техника в комиксах? У меня она меняется в зависимости от сюжета или истории. Для детей я, конечно, по-другому рисую. Это более сглаженный, кругленький рисунок. А вот для себя и более серьезных вещей, иллюстраций у меня грубые штрихи. Конечно, отличается техника.

Да. Комиксы «Лес», «Моя биография», «Невероятные путешествия» я рисовал для себя. А потом они вышли в публику. Мой знакомый Дима Яковлев предложил: «Давай издадим». Я согласился. Хотя вот биографию он мне сам посоветовал создать. Говорит, нарисуй, будет интересно почитать. Я с его подачи начал рисовать, а потом втянулся и уже рисовал, можно сказать, для собственного удовольствия.

Аскольд Акишин Издательство «Бумкнига» Аскольд Акишин. Обложка комикса «Командировка»

Я решил рисовать 80-е годы. Нравится такое ретро, советское. И в эту историю добавил любимые произведения Герберта Уэллса, Брукса. Только на нашей советской основе. Получилась фантастика: НЛО, пришельцы… Я надеюсь, что комикс выйдет к «БигФесту». Мне вообще нравится ретрофантастика. У нас мало такого.

Мне просто хотелось события, которые происходили там, далеко, перенести в нашу плоскость. Ведь они могли и у нас произойти. Те же самые инопланетяне, зомби. Мне хотелось изобразить все это на нашей советской основе. Захотелось увидеть, как бы это было у нас.

Нет, он коротенький, всего восемь страниц. Работа заняла около двух недель. Я обычно работаю сразу над несколькими проектами. Иногда они смешиваются и мешают друг другу. Но я стараюсь один день над одним работать, другой — над другим.

Я обычно говорю, что, прежде всего, нужно уметь рисовать человека. Потому что, как правило, в комиксах все рисуют людей. Ну и развивать фантазию. Хотя, как правило, у людей, умеющих рисовать, с ней все нормально. Но главное — не просто умение рисовать, а еще и хорошо знать азы человеческой анатомии.