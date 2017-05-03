Санкт-Петербург, 3 мая, 2017, 12:04 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило кандидатуру главы Невского района Константина Серова на пост вице-губернатора города. Чтобы представить Серова Заксобранию, в Мариинский дворец приехал губернатор Георгий Полтавченко.

Assembly.spb.ru Константин Серов

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, градоначальник объявил, что Серов родился в Ленинграде, хорошо всем знаком по работе депутатом ЗакСа и во главе администрации Невского района. В правительстве он будет курировать блок молодёжной политики, взаимодействие с общественными организациями, с районными администрациями, с регионами, с федеральными органами власти, а также с Крымом и Симферополем.

Напомним, Константин Серов в своё время считался основным конкурентом секретаря городского отделения «Единой России» Вячеслава Макарова на посту спикера парламента и лидера городских единороссов.

Депутат Игорь Высоцкий («Единая Россия») перед утверждением кандидатуры обратился к Полтавченко с вопросами. Из несколько путаного выступления депутата выходило, что он не совсем доволен работой Серова на посту руководителя Невского района, но губернатор эти опасения отмёл. «Что у нас будет с молодежной политикой теперь, я не понимаю», — воскликнул Высоцкий. «Она будет активизироваться», — сказал Полтавченко.

Константин Серов, в свою очередь, обещал вернуться к традициям комсомола и творить добро.

«Я собираюсь успеть как можно больше сделать добрых дел. Этим я занимался с начала своей карьеры депутата муниципального совета. Всегда мной двигала не карьера, а желание постараться сделать как можно больше доброго. За всю свою жизнь я никогда ничего не разрушал, вся моя энергия всегда направлена на созидание», — сказал Константин Серов.

В это русло он обещал направить и энергию петербургской молодёжи, вытащив ее из деструктивного интернета на свежий воздух, в турпоходы.

«Я был комсомольцем. Всё доброе и хорошее, что было в комсомоле, обязательно должно вернуться. Ребята не должны общаться через социальные сети и сидеть в компьютерах, а должны больше участвовать в мероприятиях, которые мы будем готовить. Их надо вытащить из этой сети, чтобы они вдохнули свежего воздуха, занялись спортом, ходили в туристические походы», — поделился планами Серов.

Некоторые оппозиционеры в ЗакСе высказались против кандидатуры Серова. Депутат от Партии роста Максим Резник, впрочем, признал, что в этом нет ничего личного, он в целом не готов голосовать за нынешнее петербургское правительство.

«Вы до сих пор не понимаете, что такое работа с молодёжью, вы все время пытаетесь научить её любить начальство, подменяя этим любовь к Отечеству. Если вы думаете, что проведением семинаров вы чего-то добьётесь, кроме освоения денег, вы заблуждаетесь», — добавил Резник.

В результате, за кандидатуру Серова в качестве нового вице-губернатора проголосовали лишь 32 депутата — это меньше, чем количество единороссов в парламенте. Однако этого хватило для принятия положительного решения.

Константин Серов в 1990—1993 годах был депутатом Невского районного Совета народных депутатов — именно этот район он позже возглавил. С 1994 года по 15 мая 2013 года избирался депутатом всех созывов городского парламента Санкт-Петербурга. Серов — единственный из глав районных администраций, кто до настоящего времени входил в состав правительства Санкт-Петербурга. Теперь он останется в нем уже как вице-губернатор.