Москва, 3 мая, 2017, 11:21 — ИА Регнум. В топ-10 городов СНГ вошли города: Минск, Тбилиси, Алматы, Баку, Астана, Ереван, Киев, Ташкент, Бишкек и Кишинев.

Vadim Sazanovich Минск. Вид на реку Свислочь и Троицкое предместье

Минск занимает 1-е место среди городов СНГ, популярных у российских туристов. В Минск российские туристы приезжают в среднем на три дня и платят за проживание в отеле 3,2 тыс. рублей в сутки.

В Тбилиси российские туристы приезжают в среднем на 4 дня (2,9 тыс. рублей в сутки), в Алмату — 4,5 — 5 дней (3,5 тыс. рублей), в Баку — 3,5 дня (3,3 тыс. рублей), Ереван — 3 дня (3,1 тыс. рублей), в Киев — 2,5 дня (3 тыс. рублей), в Ташкент — 2 дня (2,5 тыс. рублей).

Дешевле всего проживание обойдется в Бишкеке (1,5 дня, 2 тыс. рублей) и в Кишиневе (1,5 дня, 2,1 тыс. рублей), а самое дорогое — в Астане (2 дня, 3,9 тыс. рублей).

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Как сообщало ИА REGNUM, в России наибольшей популярностью пользуются гастрономические туры в 15 городов и регионов страны. В Топ-5 стран СНГ и ближнего зарубежья, популярных для гастрономического туризма, вошли Грузия, Азербайджан, Армения, Казахстан и Узбекистан.

Напомним, в России развивают ряд направлений туризма — в частности: познавательный, событийный, экологический, сельский, автотуризм и гастрономический туризм.